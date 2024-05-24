【重磅快評】從兩國論到抹紅創新，賴政府AI變BI

賴總統與卓內閣上路，相關「創新」政策已引發負評。聯合報系資料照 賴清德總統上任前宣布由卓榮泰組閣，並將新內閣定位為「行動創新AI內閣」。520就職演說，賴總統率先以行動創新精神示範將一中憲法變成兩國論憲法；接著卓內閣上任四天內，閣員也紛紛展示行動創新精神。不過，如果套用國民黨主席朱立倫的金句，人民最大的恐懼是，賴政府的AI變成人民的BI。

賴清德最重要的行動創新精神，體現在把中華民國憲法，拿來解釋中華民國與中華人民共和國互不隸屬。一中憲法變成兩國論；一國兩區不符賴清德新時代務實台獨思想要求，兩區直接升格兩國。從而飭令每個人都要團結愛護國家，任何政黨都應該反併吞護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

對於賴清德的創新，中共馬上有行動。國台辦、中共外辦和各式官媒直接點名文攻，解放軍東部戰區更迅速展開武嚇，揚言跨海「箭雨清獨」。賴清德既有理論創新，也以行動捲起台海戰雲。

卓內閣第一個響應行動創新號召的是勞動部長何佩珊，起手式驚艷四方。面對蔡政府擺爛的勞保年改難題，何佩珊一句話搞定：「撥補就是改革」，不但羞煞蔡政府幾任勞動部長，更讓馬政府政委、台大退休教授薛承泰目瞪口呆，「這算是什麼改革！」淡江大學副教授郝充仁建議勞動部多去行天宮拜拜，其實全台一千多萬勞工都必須多拜拜、多禱告！

不過，交通部長李孟諺的行動創新，卻讓人捏把冷汗。賴清德就職演說在創新的兩國論基礎上，提出兩岸對等尊嚴，對話交流。李孟諺卻說賴清德的對等只是開放自由行，對岸把對等誤解成兩國論，把民生事務過度政治化。

交通部長似乎有白目基因，蔡政府的交長王國材屢被陸委會打臉，到了賴政府，李孟諺依然白目。賴清德精心研發新兩國論，竟被李孟諺說成自由行。賴清德才曉諭不可為政權犧牲主權，李孟諺就拿主權交換自由行；賴清德的創新被李孟諺翻轉再創新，但小心，天威難測喔！

卓內閣勇於行動創新，綠委不能落後。賴清德下令反守為攻，民進黨立委立馬行動，擒抱女立委、搶奪老秘書長文件、偷竊藍委表決卡。即使表決輸了，黨團總召柯建銘論述也要贏；他指控對岸操控國會，藍白國會改革與與中共軍演裡應外合！萬年總召扣紅帽也能創新論述到荒謬得令人無言。

國科會主委吳誠文過去曾被民進黨立委范雲抹紅，打成中共在台代理人。如今立院相見，不免尷尬。誤誠文至今仍感委屈，而范雲面對已經是自己人的吳誠文，完全不復當年精神，原本要問四個問題，最後只問了一個問題草草了事。看看萬年總召連抹紅的老招術都有新論述，范雲要再加油！