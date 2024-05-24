【重磅快評】中共「環台利劍」軍演不會只是虛張聲勢

中國大陸外交部發言人汪文斌稱，解放軍東部戰區此次繞台軍演完全符合國際法和國際慣例。歐新社 賴清德就任總統第三天，中共宣布執行「利劍2024A圍台軍演」，兩天的起手勢剛結束第一天課目，很顯然中共是正告台灣這不是傳統擺樣子的軍演，而是鄭重警告台灣他們準備好對台灣的武力行動，今天之後的每個日子都會是行動發起的D日，台灣還能馬照跑、舞照跳，不當回事嗎？

從一些現象可證實中共已做好對台進犯的武力準備；首先，利劍軍演是超大規模的軍事演練，動員各軍種、陸海空後勤的超大型演練，這種規模的軍演，之前類似軍演的準備期都要好幾個月，甚至半年以上，但這次利劍的準備期卻只有三天，顯示各部門都已充分準備，宣示演習後短短三天就把各部門兜在一起，進入執行期。

其二，中共宣布將實施利劍軍演，從透露演訓課目到發動執行，更是只有短短45分鐘，顯然早已準備就緒。特別要警告，台灣的國安部門甚至不知道這項軍演已迫在眉睫，緊掐脖子了；中共只要擰緊手勁，台灣可能的危險將難以想像。

利劍軍演的影響到底有多大？從電動車大廠特斯拉的製造商宣稱要從中、台兩地撤走供應鏈，不難想像業主多麼擔心台海局勢失控！再者，老共要藉著一連串的利劍軍演，將整個軍事行動拉到7月的三中全會，藉著繃緊的軍演時程，將台海局勢往老共那一方靠近，以遂其既定目標。美國也緊張，宣布下次環太平洋軍演6月登場。

對台灣的威脅當然更大。利劍的圍台桶箍北從東引，南到南海全部框進去，更關鍵是不只本島東西部，更把外島、離島全部劃進去；留意中共利劍企圖的國安人士發現，中共把台灣的本、離島完全隔開，各島各自應付變局，完全切斷補給線，甚至生命線也被掐住，台獨份子的撤退線也封鎖，當然也切斷的美方可能援台的補給線；各島的武器、彈藥、輜重全靠島上自己的彈藥庫，打完了就沒了，沒有補給、支援的可能。

台灣現在最危急的是危機感太差，老共的威脅如此之大，國會還是照樣全武行；台海局勢兵凶戰危還不足以形容，還能不快應對嗎？