【重磅快評】賴清德把打詐當施政重點 先斬斷黑白共生產業鏈

台灣詐騙集團犯罪橫行，從電話、簡訊與網路詐騙層出不窮，如何有效打詐，將成為賴政府首要任務。此為示意圖。聯合報系資料照 今天上任的賴清德總統日前稱打詐是未來新政府的施政重點，近來執法人員與詐團、博弈洗錢集團的勾結醜聞卻接連爆不停，從明星警官、律師、法官都捲入，警紀、司法風紀如此淪落，賴政府如再放任司法檢警走旁門左道、黑白共生共存，不重振廉明政治，打詐口號喊得再大聲，也只會成為詐騙口號。

刑事局前副局長莊定凱疑因擔任涉嫌與詐團勾結的電信公司及利用虛擬貨幣詐財的ACE王牌交易所顧問，每月坐領高薪，日前遭檢警約談後交保，涉案層級之高，令人咋舌。更諷刺的是，前年才退休的莊定凱，在刑事局擔任副局長期間，還負責打詐、反洗錢等與詐團相關業務，退休後就到與詐團相關的公司擔任顧問，無怪乎這些年來政府宣稱成立打詐國家隊，結果是愈打詐騙愈多。

無獨有爾的是，不久前還被警界視為明日之星的刑事局三線二星前警政監林明佐在台中刑大隊長期間，涉嫌包庇、還通風報信博弈洗錢集團遭到收押，過去台中檢警調查緝詐團、洗錢產業鏈案件時，偵查行動常被非法集團提前掌握而遭無功而返，許多曾參與辦案者，如今終於知道原來是有內鬼。

不光是警界，橋頭地院法官石育恩涉替「詐團軍師」律師鄭鴻威，轉交現金給詐欺案相關人員的辯護律師，鄭鴻威被查出在詐團中角色、遭收押隔天，石育恩將原本鄭鴻威交給他的300萬現金送還給鄭胞姊，如今石育恩因與詐團軍師間的金錢糾葛，還傳出疑似協助查資料等，檢方調查後以80萬元交保。司法院隨即宣布石停職。

巨量的詐欺案是造就近來血汗司法職場的一大原因，如今還查出愈來愈多律師成為詐團軍師、提供教戰守則、協助詐騙集團成員脫罪；尤其一張昔日４名政大法律系大學生合照，如今分別成為涉嫌詐騙的律師、被冒名詐騙的律師、查辦詐騙集團案的檢察官、辦公室放詐騙律師金錢的法官，昔日在校園內一起研讀法律、如今卻以不同角色、運用當年所學的知識，有人嚴正執法、有人利用法律協助詐彈、有人疑似利用職務協助非法者，當年追求透過法律實踐公平正義的初心何在？讓許多法律人談起來不勝唏噓。

如果台灣社會的檢警高官老是被發現與詐團、博弈洗錢大亨有密切往來、不時進出私人招待所，黑道白道檯面上宛如漢賊不兩立，私下卻是如膠似漆般水乳交融；如果法律人將所學不是用在追求公平正義、而是協助詐騙；社會價值錯亂、執法者與非法者沆瀣一氣，賴政府就算口喊打詐，人民如何相信？