【重磅快評】矛盾520：人前手牽手、人後下毒手

8年前蔡英文沒有答完的考卷，520交到賴清德手中更加複雜難解；賴清德520演說，社會各界必將拭目以待。聯合報系資料照 立法院上周才剛大打出手、頭破血流，朝野立委還互控殺人未遂；準總統賴清德明天就職典禮若換成把酒言歡、一團和氣，在友邦貴賓前歌舞昇平的畫面，實在令人瞠目結舌。立法院和總統府宛如「一個台灣、兩個世界」，成為520的矛盾縮影。

國安人士表示，賴清德520就職演說將包含「穩健、自信、負責、團結」四大元素。不過，對大多數非綠選民而言，卻可能是另類的「四不一沒有」：「不穩健、不自信、不負責、不團結，沒有說實話」。過去8年，蔡政府慣用文青語言掩飾現實問題，接棒的賴政府還能仰賴口號治國？中廣董事長趙少康質疑，要做到「團結」，大概是緣木求魚，賴清德當選4個多月了，拜會過在野黨嗎？以賴清德過去的紀錄及現在的態度，在野黨就算想團結，又如何團結？

朝野對立是最大矛盾，賴清德宴請民進黨立委後拋出「反守為攻」，綠委們果然馬上展現戰鬥力，不僅男立委鍾佳濱在議場內對女立委陳菁徽「飛撲襲臀」，議場外更集結挺綠民眾，一副要重演太陽花運動的氣氛。面對朝小野大的僵局，少數執政的民進黨正啟動攻擊為主的在野模式，以「表決輸、論述贏」戰略，訴諸社會輿論；行政院長陳建仁則呼籲朝野黨團、縣市長共襄盛舉520就職典禮，完美呈現「人前手牽手、人後下毒手」的寫照。

其次，特赦前總統陳水扁議題則凸顯民進黨內部新舊執政團隊的心結。520前，政壇盛傳蔡英文總統將特赦阿扁，總統府當時不斷重申，「現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理」，讓扁家燃起熊熊希望，以為特赦有望；但隨著內閣總辭最後一天上班日都毫無特赦動靜，總統府最後才宣布「無此決定」，把扁家擺了一道。外界原以為蔡總統會出手幫忙解決燙手山芋，結果卻是把扁迷的仇恨值移轉到賴清德頭上，蔡、賴曾經共乘「在路上」，但兩人矛盾也始終「在心上」。

更嚴重的矛盾來自於兩岸關係，賴清德日前表示，他想邀請中共領導人習近平共享「蝦仁飯、全糖珍奶」套餐，準海基會董事長鄭文燦的安排也是向對岸釋出善意，賴清德今天帶外賓釣蝦時還聲稱將「維持台海現狀（status quo）」。但賴清德一方面宣稱釋出善意，一方面則強調將維持蔡英文路線，亦即不放棄台獨、不承認92共識，對岸回應的是共機逼迫台海、金門釣客不釋回，兩岸不僅未見春暖花開，甚至陷入兵凶戰危，如此「帶刺橄欖枝」的兩岸現狀，絕非國人所樂見。

少數執政、朝野衝突、兩岸對立，賴政府面臨的挑戰和矛盾遠比蔡政府沉重。8年前蔡英文「沒有答完的考卷」，如今交到賴清德手中更加複雜難解；賴清德520演說，社會各界必將拭目以待。