【重磅快評】不必等520 賴清德已揭開暴力政治序幕

立法院院會17日爆發新會期以來最嚴重的衝突。記者許正宏／攝影 立院爆發近年最大衝突。比起諸多國會武鬥名場面，517的暴力程度未必名列前矛，但已敲響數起民主警訊。人民看不出賴清德有何具體治國願景，卻發現他僅為阻撓國會改革就展開全武行，讓人嗅到不尋常血腥味。蔡英文開創謊言治國不受監督，賴清德則是在上任前，就召喚暴力捍衛執政團隊說謊的權力。

首先，517國會衝突，是民進黨以執政黨帶頭攻擊在野立委、警察與議事人員。執政者公然挑釁民意最高機關與公權力，還發動側翼以「學生」之名包圍國會。蔡總統將國會變成橡皮圖章，行政部門凌駕民意之上，國會改革五法是替人民拿回監督權。民進黨團在賴清德主席一聲令下「反守為攻」，形同與多數民意為敵。

再者，這是準總統號令並支持的暴力行動。賴清德宴請綠委，指示「轉守為攻」，主攻的除賴系子弟兵，不然就是被黨提名的不分區男一號沈伯洋。賴力挺的台南市黨部主委候選人郭國文，不只呼黃國昌巴掌，還為搶奪議事公文，將七十二歲的立院秘書長周萬來推倒在地。

賴清德大可宣稱沒叫綠委打架，但只有西瓜會相信。綠媒報導「總統府秘書長潘孟安代替準總統、民進黨主席賴清德，赴台大醫院慰問並譴責暴力」，潘宣稱「已有立委送醫，不宜再進行議事，否則有不公平性問題」。520還沒到，潘孟安高調以府秘身分「傳旨」國會休戰，擺明打架目的只有一個：阻撓改革法案三讀通過，反對國會取回監督權。

第三個警訊是，準總統眼裡沒有「死忠的」以外的人民，更沒是非。立院結束議事，賴清德發臉書，只關心為他受傷的綠委，隻字不提被打臉、擒抱推倒、甚至被肘擊撞斷肋骨的藍白立委。至於倒地的周萬來和被罵的議事人員、被襲打的警察，賴清德視若未睹，在他而言，這些都是「程序不公的過程」。他說「表決雖會輸，但論述要贏」，但事實是，論述只是「不擇手段」的代稱，使用暴力也是一種論述，寧可打人也要阻止表決。

賴清德擅長用道德包裝卑劣，他喊話在野讓議事運作恢復和諧且獲得最大共識，以回應人民期待。但國會改革五法就是回應多數人民期待，民進黨只因數人頭會輸，會失去操控國會的魔戒，因此前一天就預告將動用暴力阻撓議事。作賊喊捉賊的伎倆，賴清德真是爐火純青。這也凸顯國會改革的立法急迫性。

517事件的衝組多是南部綠委，「傷員」除沈伯洋，都出自南高屏，不是要搶地方主委，就是爭選市長。賴清德用人展現狹隘的族群與地域色彩，排異重於選才；令人憂心綠委生態是否就此退化成「贏不過人頭比拳頭」。雙少數的準總統上台前召喚國會暴力，形同預告他的路線離和解愈來愈遠。