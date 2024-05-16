【重磅快評】綠營核戰？王美花要走，神主牌留給郭智輝

準經濟部長郭智輝15日低調拜會立委，被問到賴政府核能政策，表示「核電部分由多數人同意做決定」。聯合報系資料照 準經濟部長郭智輝昨天拜訪立法院經濟委員會的立委，承諾上任後盡速盤點能源政策；郭智輝認為，核能是乾淨的能源，核電的使用由多數人同意做決定。不過，外界還在郭智輝談話中翻找賴政府能源政策是否轉彎的風向時，經濟部卻已二度補充說明，非核家園目標沒有改變。

外界關切郭智輝對核電的態度。四月，他成為新內閣準經濟部長後，就曾對核電廠延役問題指出，「如有需要，希望取得全民認同」；昨天，他又對核能問題表示，「會以符合民主的做法，尊重多數人意見」。外界認為，郭智輝可能獲得允諾或默許，在準總統賴清德的第二次能源轉型中加入核能的考量。

不過，昨天下午媒體報導郭智輝的談話後，晚間經濟部就透過中央社補充說明，非核家園目標沒有改變，核電廠延役則依照法律進行。今天經濟部再度補充說明，非核目標不變，核電延役依法行政，核電是乾淨能源，不是綠能，郭智輝未來會向立委誠懇解釋。經濟部長王美花今天對此事的回應，也與經濟部的補充說明相同。

經濟部二度替郭智輝「補充說明」，加上王美化的回應，讓外界對賴政府的能源政策走向更霧裡看花：這是郭智輝無法清楚解釋能源政策，或是在糊弄立委和企業？這是經濟部匿名官員打臉未來部長，或是現任經濟部長糾正候任經濟部長？這是賴政府能源政策與蔡政府的距離，或是綠營內部「核戰」的射程延伸？

綠營內部「核戰」，是由和碩集團董事長、民進黨智庫副董事長童子賢點燃；他在婉拒賴清德的閣揆邀請後不久，拋出核電廠延役、新建核電廠等倡議。行政院前政務委員、成大副校長郭耀煌也建議民進黨重新檢視再生能源政策、積極檢討非核家園政策。童子賢、郭耀煌、郭智輝三人都直指調整能源政策，已是迫在眉睫。

從另一個角度看，經濟部的補充說明，似乎也隱約透露一個可能的方向：民進黨非核家園不變；如果國民黨和民眾黨願意努力為核電廠延役修法解套，增加供電、緩解電價，賴政府當然笑納，民進黨還可以阿Ｑ勝利地說，非核沒破功，神主牌猶在。

不管如何，郭智輝還沒上任，經濟部官員就二度替未來部長「補充說明」非核家園不變；顯然蔡英文和王美花要走，卻不肯把神主牌帶走。接下來，也該是賴清德表態了。