【重磅快評】赦扁奇蹟 蔡英文打造「畸形正義」？

近日政壇傳出蔡英文總統有意在卸任前特赦前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照 趕在蔡政府下台前的倒數1周，政壇盛傳，蔡英文總統打算特赦前總統陳水扁，連劇本都已寫好，特赦令將「免刑不免罪」，未審完的4案要續審。遲來的正義不是正義，何況是量身打造的「畸形正義」；赦扁若成真，將成為蔡英文打造的「台灣奇蹟」。

據報導指出，扁案可能被特赦的案件為龍潭購地弊案、南港展覽館貪汙案、陳敏薰買官貪汙案、二次金改元大併復華等4案，刑期20年。所謂「免刑不免罪」，是指扁不用再抓去關，但是罪還在；至於之前沒收的犯罪所得8億餘元新台幣，包含瑞士銀行1000萬美元，都不會歸還給扁家。

扁案歷時超過十多年，陳水扁多次領銜衝撞、挑戰司法紅線，目標就是要求特赦。蔡英文總統執政8年期間堅守不放，不受阿扁情緒勒索，最後1周卻突然髮夾彎，稱是為了替準總統賴清德「拆彈」，引發議論。扁家最近一反常態低調不語，似乎也在樂觀其成，但赦扁的程序不正義，先畫靶再射箭，可能在蔡英文總統最後的歷史定位再添一抹汙點。

針對特赦陳水扁議題，TVBS昨天公布最新民調顯示，48%民眾不支持特赦、22%支持特赦、30%民眾沒有意見。對多數主流民意而言，近半數民眾不支持赦扁，還有3成民眾無感，只有2成多的民眾支持，符合綠營基本盤的政治立場。

換言之，特赦阿扁雖然在民進黨內有共識，但廣大社會尚無定論，甚至是負面評論居多。民進黨不能代表多數台灣民意，尤其是究竟要赦扁到什麼程度？「海角七億」如何處理？至今仍有高度爭論，不是2個字「特赦」就可以一筆帶過，假裝不存在歧見。國民黨司委會召委吳宗憲下周將安排司法院、法務部説明，因為扁案是社會高度爭議的政治案件，沒有溝通説明清楚前就倉促特赦，只是為了特赦而特赦，這種「阿扁式的轉型正義」，無法促進社會和解，只會增加更多社會心結。

民進黨政府上任後，老是把轉型正義掛嘴邊，但促轉會任期內所做所為，一路上就是拿國民黨舊黨國體制開刀，卻對民進黨新黨國爭議置若罔聞。「辦藍不辦綠」只是選擇性的轉型正義，非綠選民難以服氣。

賴政府520即將上任，但從新內閣人事布局、赦扁風向球，不難嗅出新政府鞏固綠營基本盤的思維，卻凸顯用人唯親、缺乏新局的僵局。蔡政府下台進入最後倒數計時，蔡英文和賴清德都曾自詡要打造「全民政府」，但特赦阿扁若只是為了向深綠支持者交代、為新政權解套，「全民」政府將只是「全是民進黨」政府，未來朝野對立勢必更加劇烈。