【重磅快評】聯大決議美以只剩九票 巴勒斯坦柔弱扳倒巨人?

聯合國大會以壓倒性票數通過決議，認定巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國與以色列是極少數投反對票國家。路透 聯合國大會表決阿聯酋所提巴勒斯坦加入聯合國決議草案，143國贊成、25國棄權、9國反對。當然，它只反映了強烈的國際呼聲，但沒有拘束力，亦即沒有任何法律效果。

這9個反對的國家中，除了美國與以色列自身，另7個國家是：阿根廷、捷克共和國、匈牙利、密克羅尼西亞、諾魯、巴布亞紐幾內亞、帛琉。

亦即，只有阿根廷、捷克及匈牙利為中型國家，捷、匈並且是歐盟成員，另四國有三個是微型島國，巴紐則是靠農礦為生的經濟弱國。

一向跟著美國的歐盟成員，這次則有多國投贊成票，包括比利時、丹麥、愛沙尼亞、法國、希臘、愛爾蘭、盧森堡、葡萄牙、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞和西班牙。

反對票中有一個國家特別顯眼，那就是匈牙利。在歐盟中，它既是中國的鐵哥們，又是以色列的鐵哥們。而任誰都知道，中國是現今反對以色列在加薩走廊作為的領軍國家，是反以陣營最鮮明的旗幟！

結果，習近平乘專機一飛離布達佩斯，剛剛才設餞別活動與習道別的奧班．維克多總理就下令他的聯合國代表，在表決器上投下反巴勒斯坦入聯的一票。

這倒不是匈牙利在歷史上與以色列有多麼深刻隽永的關係，或是什麼血淚交織過程；匈牙利境內猶太人二戰期間確曾有約50萬人被納粹迫害，這可能使匈牙利有一些歷史罪責，但如今匈、以間的親密關係，純粹就是因為同屬極右翼的奧班跟內唐亞胡這兩人，早就是彼此惺惺相惜的兄弟。

奧班的青年民主主義者聯盟跟內唐亞胡的利庫德集團，就像是系出同源的精神同盟。即使青民盟曾被貼上過反猶主義標籤，但極右翼之間，天然就會有某種心靈上的共振。

這一點，也可以解釋為什麼現在阿根廷也屬極右翼的米雷伊政府，會讓他的駐聯代表甘冒支持以色列種族滅絕行徑的大不韙，投下支持以色列的一票。

不過，從票數上，就可看出美國在道德立場的孤立，以及它所面臨的左支右絀的窘境。在這一個問題上，歐盟也必須與美國切割，法國就明火執仗地投下贊成票。歐盟國家未投贊成票的，也大多投了棄權，其中包括十分懼怕被貼上反猶標籤的德國。而美國最親密的戰友英國，也在棄權之列。

美國在支持以色列的路上走得愈遠，全球愈能看清美國在人權問題上的偽善；而這可能讓美國已經危如累卵的霸權基礎更加顯得搖搖欲墜，因為霸權不僅建立在力量上，更建立在話語上。美國不斷運送給以色列的航空炸彈，不斷丟在加薩人民的頭上，已讓自己所有的辯護都成了蒼白的謊言。

歐盟國家在此議題上與美國背道而馳，就是一個顯著的指標，但美國朝野兩黨卻仍在挺以的路上飆速，絲毫看不到崩潰的裂縫已經大到不容忽視的地步。所謂柔弱生之徒，巴勒斯坦人不無可能正以其微弱的身軀，扳倒美國這個泥足巨人，改變整個世界的走向。