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【重磅快評】台電停電非精準 缺電倒是說了老實話

聯合報／ 主筆室
台電表示，遠程看到2030年，新增機組減掉除役機組，淨增加910萬瓩發電量，高於預期增加的700萬瓩。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台電表示，遠程看到2030年，新增機組減掉除役機組，淨增加910萬瓩發電量，高於預期增加的700萬瓩。示意圖。圖／聯合報系資料照片

桃園市4月發生35起停電，本月也有7起，台電聲稱「沒有一戶重複停電過」，結果被罵爆；閣揆陳建仁只在意缺電的說法，強調停電絕非缺電，不可混為一談。但台電昨天說，遠程看到2030年，新增機組減掉除役機組，淨增加910萬瓩發電量，高於預期增加的700萬瓩；台電這回總算說了老實話，如果不是缺電，發電量為何要大幅增加210萬瓩？  

桃園市4月停電35次，平均每日1.16次，平均受影響戶數2297戶；近半年停電了171次，平均每日0.94次，受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。從數字來看，桃園跳電的頻率、影響戶數都在增加，怪不得桃園市副市長蘇俊賓要說「這是系統性的問題，不是個案。」

民進黨不承認能源政策錯誤，台灣正面臨缺電危機，針對桃園停電頻仍，行政院長陳建仁跳上火線，表示桃園停電有63％是外力引起、31％因設備問題，其餘6％是天災。他並強調，停電與缺電完全不同，事故引起的停電，搶修後就可恢復供電，並非缺電，盼外界別以訛傳訛、混為一談。

桃園人受停電之苦，台電還煞有介事稱「沒有一戶重複停電」。依台電說法，外界難免有兩個解讀，一是台電可能認為停電沒有造成用戶太大的不便，二是台我電自感覺良好，停電居然可以停得很精準。但聽其他100萬尚未停電的用戶耳裡，難免擔心隨時會輪到我家停電？如果台電真的能夠精準停電，要不要先來預告一下？

桃園有130萬用戶，如果按照上月停電的頻率，用電戶恐怕得隨時擔心會輪到停電；「沒有一戶重複停電」如果是真的，那也就算了，但事實上，台電也沒有那麼厲害，因為陳建仁都說了，停電有63％是外力引起，既然是外力，顯然也不是台電所能掌握。

台電宣稱在電網韌性建設計畫裡投入5645億元，桃園地區配電線路達1萬2000公里，饋線多達1109條，佔全國饋線數的十分之一，理應獲得相等比例的關注。但從地震後的停電情況看來，桃園電網穩定性偏低，甚至不如其他縣市。

桃園火力發電廠密集，長期支援北部縣市，發電貢獻全國數一數二，如今換來這種供電品質，顯不相稱，這不是台電以4至9月是停電高風險期可以搪塞；如果桃園市如此，為何其他縣市並無類似情況，這不會讓人有其他的聯想嗎？

行政院長陳建仁強辯停電與缺電是完全不同的情況，希望外界能以證據說話。但民進黨能源政策錯鋘，廢核後的電力缺口由桃園的火力發電廠擴建機組來補位，桃園發電廠最多，但停電也最頻繁，顯然受害最深。

台電說不清楚韌性電網計畫的大錢花在那裡，只會說建立電網韌性需要一步一腳印等廢話，對於缺電倒是說了老實話，桃園人為火力發電付出健康與環境衝擊，如今還要忍受不時停電之苦，這真的是民進黨選舉失利後必須承受的代價嗎？

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