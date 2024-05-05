【重磅快評】戰狼四伏 賴清德缺牧羊人或訓獸師？

總統當選人賴清德（前排中）出席行動創新AI內閣新閣策勵營，並與閣員合影。記者潘俊宏／攝影 準總統賴清德昨天對新內閣成員說，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，勉勵新官上任要切合民意。賴清德將人民視為溫馴的羊群，新內閣中卻戰狼四伏，不只首長鬥性堅強，某些次長、政委還自帶仇恨值。賴政府扮演好牧羊人之前，恐怕要先找好訓獸師，才不會角色混亂。

蔡政府舊官員爭議不少，衛福部長薛瑞元、數位部長唐鳳、NCC主委陳耀祥、法務部政次蔡碧仲等人言行都曾語出驚人，爭議罄竹難書，賴清德不予續任是明智之舉，但送走一批瘟神，卻可能埋下更多未爆彈。許多地雷官員換了位子、不換腦子，賴政府就算披上牧羊人的外衣，骨子裡還是淌著戰狼的血液

新內閣首長至少有「三匹狼」，內定國安會秘書長吳釗燮最近在立法院大爆走，面對國民黨立委徐巧芯質詢，吳釗燮8度跳針嗆聲，「告我藐視國會啊」。吳釗燮彷彿「戰狼附身」，戰國會、戰中國、戰媒體，但他外交部長上任6年，斷交8國是他最廣為人知的「政績」，不僅逢中必反、逢藍必嗆，還多次以認知作戰誤導國人，「斷交部長」將出掌國安要職，未來對外政策是否延續抗中保台、堅壁清野的老路？

原國安會秘書長顧立雄將轉戰國防部長，雖號稱文人部長，但他從律師、立委、不當黨產委員會主委、金管會主委，一路到國安會秘書長，幾乎都是鷹派角色，主戰風格比文人色彩鮮明，令人憂心，緊繃的兩岸關係可能一觸即發。國民黨立委王鴻薇質疑，顧立雄擔任國安會秘書長任內，美國對台軍售明顯增加，未來恐成對美軍購部長，國防方針到底是中華民國的國防，還是美國的國防？

獲得續任的海洋委員會主委管碧玲同樣埋下變數，金門漁船翻覆事件至今無法善了，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾公開批評其言論「極為冷血」。北京雖開放馬祖小三通、部分台灣農漁產品解禁，但兩岸官方失聯、金門軍人釣客滯留、共機持續逼近繞台，雙方關係實際是「春暖花不開」，管碧玲未來處理兩岸事務，恐再度激化敵意螺旋。北京對台軟硬兼施，賴清德也不甘示弱，即使520演說文情並茂，也難暖化兩岸僵局。

此外，內定的政務委員陳時中、衛福部政次林靜儀、工程會主委兼政委陳金德都曾是爭議人物，仇恨值至今居高不下，沒有人敢保證，這些隨時會膛炸的官員，何時一碰就炸鍋。

賴清德勉勵新內閣是牧羊人，希望最後是羊來了，而不是狼來了，否則「亡羊補狼」將是最糟的結局。