【重磅快評】全身插滿迴力鏢 破解柯文哲的咒術迴戰

民眾黨主席柯文哲近期捲入多個開發案爭議，他也站上第一線反擊。 聯合報系資料照 民眾黨主席柯文哲現在最新的身分是「貪汙被告」，他當年訕笑前總統馬英九、遠雄集團創辦人趙藤雄等人，如今自己全身上下插滿迴力鏢。深陷北市三大案風暴，逼得柯文哲昨天親上火線施展「領域展開」，他行走江湖的101招就是「聲東擊西術」，深信只要搖著道鈴、口念咒語，小草信徒就會尾隨而來。

日本知名動漫「咒術迴戰」，咒術師一旦施展「領域展開」，將製造出類似結界的空間，在空間中可以強力攻擊對手，也可消去來自對方的攻擊。柯文哲領域展開，有助號召年輕支持者歸隊。

台智光、北士科、京華城等三大案已促成藍綠另類結盟，法律面攻防仍是未定之天，但政治面已重傷柯文哲，甚至衝擊民眾黨2026選情。柯文哲必須放大絕自救，最高戰略就是將「藍綠合擊」現況，破解成「藍綠互咬」棋局；依照柯文哲邏輯，藍綠若是圍魏救趙，民眾黨無疑正在「圍敵救柯」。

三大案火燒連環船，柯文哲刻意「切割處理」。他昨說，這件事情很奇怪，去年總統大選就要拿出來打才對，結果最近1個月打不出名堂，才拿京華城、北士科案使出潑糞戰術，真正要辦的是台智光，「因為台智光藍綠都有，辦下去會死人」。

柯文哲特別點名鎖定台智光案，因為目前確實涉案羈押的是國民黨台北市議員陳重文，台智光對於藍綠政治獻金雨露均霑，只要製造藍綠矛盾、衝突，柯文哲就可以立足反擊點、撕裂對手。

對於京華城容積率創下世界紀錄，柯文哲推給是都計委員會決定，「台北市長怎麼可能就單獨建案去問容積率多少？」至於北士科地上權標給民眾黨前立委吳欣盈家族新光人壽，14場座談會均無錄音檔，柯文哲稱廠商沒有義務參加會議，這種訪談通常只會有綜合的會議紀錄。

被列為他字案貪汙被告，柯文哲自嘲「業障重」，油嘴滑舌的功力彷彿得到韋小寶真傳，雖然沒有真功夫，神行百變倒是練得爐火純青。

2014年參選台北市長，柯文哲曾爆料對手「老鼠尾」竊聽風波，結果是烏龍一場；總統大選期間，柯文哲自曝有人2億美元買他當副手、還大言不慚自誇民調第一。柯文哲只要一被質疑，就常扯對手轉移焦點，蔡英文總統和準總統賴清德都是過來人，柯曾爆料賴清德會面時板凳只坐三分之一，最近也因NCC人事案被總統府指控說謊。

過往紀錄歷歷在目，柯文哲的政治信用虛大於實，只有回到自己設定的虛無領域，柯文哲和粉絲才會自信天下無敵。