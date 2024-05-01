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蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

【重磅快評】黃國昌靈魂拷問 陳耀祥自證附隨組織？

聯合報／ 主筆室
NNC主委陳耀祥日前赴立法院備詢前，先赴立法院民進黨團，引發在野黨議論。 聯合報系資料照
NNC主委陳耀祥日前赴立法院備詢前，先赴立法院民進黨團，引發在野黨議論。 聯合報系資料照

陳耀祥到底是「民進黨的NCC主委」或「國家的NCC主委」，社會其實早有定論。立法院民眾黨團總召黃國昌今天靈魂拷問，陳耀祥回嘴時證實，他備詢之前有先赴立法院民進黨團，他還理直氣壯說，「民進黨在行政權是執政黨」。NCC服膺行政權、忘記獨立精神，陳耀祥毫無病識感，被酸「民進黨附隨組織」也是剛好而已。

立法院鏡電視調閱小組要求NCC提供鏡電視申設資料，但NCC在4月25日回函，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義。黃國昌質疑NCC拒絕提供鏡電視資料，陳耀祥則回嗆有回函要求釐清「重大特定議案」；黃國昌追問公文是誰下的指令？陳耀祥斷然表示，「是我自己決定的」。

黃國昌一臉驚訝說，NCC是合議制，「是你自己可以決定的嗎？」陳耀祥則稱，提供資料屬於「行政事務」。黃國昌拉高分貝痛批，「這個叫行政事務？你拿整個NCC跟立法院對幹」，陳耀祥也不甘示弱頻頻插嘴；黃國昌語帶不滿說，「今天讓大家看到我們的NCC...」，陳耀祥不滿反質詢「看到什麼啦？」瞬間激怒立委謝龍介、林國成，譴責陳耀祥破壞憲政體制，要求移送監察院。

陳耀祥彷彿「戰狼」附身，舌戰在野黨立委，但他今天備詢前先赴民進黨團「溝通法案」，難怪被黃國昌大酸「聽命行事」、網友調侃「NCC變髒兮兮」。陳耀祥動輒搬出行政權，強調民進黨是執政黨，自降獨立機關的高度，完全遺忘NCC組織法開宗明義指出，「為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體的精神」。

事實上，黨政軍表面退出媒體，實則透過NCC箝制新聞媒體；NCC大開言論自由倒車、關閉中天新聞台，百般呵護鏡電視；國民黨立委賴士葆痛斥，NCC已是現代「東廠」，專門修理非綠言論，陳耀祥就是破壞新聞自由的最大劊子手。

2020年總統府駭客密件曾透露，NCC可以配合處理中天，後來事件發展果然「照劇本演出」。雖然總統府當時駁斥，相關密件內容是經過偽變造、臆測拼貼，並向檢警報案，但檢察官最後查無入侵來源，北檢2021年底低調簽結，留下一堆謎團。

NCC不僅被政治力「外力介入」、甚至是「怪力介入」。外傳媒體大亨介入NCC人事，準總統賴清德左右手潘孟安扮演臨門一腳，內定NCC主委急轉彎變成翁柏宗；陳耀祥表示，他也是看媒體報導才知道，無從評論與反駁。一遇到高層辦案，NCC主委立刻化身「路人甲」，退避三舍、明哲保身，足見「NCC之亂」早已冰凍三尺、非一日之寒。

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