【重磅快評】陸客團馬祖擠牙膏 就看賴清德真情告白

大陸文旅部28日宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊。圖為桃機境大廳，旅行社領隊帶領旅客出團情形。本報資料照片 大陸今天的宣布夠令人驚嚇的，陸客團說開就開了，但這一開卻又開得忒小，擠出一點小牙膏，讓你樂也不是、哭也不是。

這就像旱天求雨，雨是下了，但就細如牛毛，別說灌溉了，連解個渴都難。

但這都怪北京嗎？大陸的民眾可不樂意了，上次大陸漁民在金門的死都沒個交代，卻要給台灣出團，網上都在罵。微博上就有這麼一則，如下：

「能不能同對岸商量一下，開闢幾個新景點，比如抓捕大陸漁船海域景區，開槍景區，大陸漁民犧牲地景區，也不用什麼工作人員，咱們這邊的台辦和文旅的領導在那跪著就行。前段事件的屍體還沒回來吧？這就急著跪舔了？」

所以，台辦及文旅部又挨罵了。陸委會別以為只有它在承壓，國台辦恐怕才壓力山大。台灣旅遊業者要生計，但大陸民眾卻要討個公道，哪個壓力大？

但大陸國家主席習近平都拍過板了，君無戲言，國台辦及文旅部必須照辦。不過，習近平也不是無條件開放的，他的話是這麼說的：樂見大陸民眾多去「祖國寶島」看一看。如果台灣自認與中國無涉，回嗆兩聲誰跟你「祖國」、誰又跟你「寶島」，那大陸團還來嗎？

民進黨搞的仇恨宣傳與仇恨教育，早已在台灣社會塑造了中國人非我族類的普遍認知。8年前蔡英文總統剛上任，陸團限縮來台規模，馬上就有人在網上製作廣告文宣，說「中國客不來，寧靜來了」；陸客仍然赴台那段期間，在台卻頻繁遭到各式冷遇、嘲諷或歧視性謾罵。

其後再因新冠疫情，在蔡英文第二任期被我方以防疫之名阻絕了近四年之久，兩岸關係這四年如自由落體直線下墜，兩岸仇恨值則向火箭衝入雲霄，誰敢一夕就放人赴台？

於是就出現了這一招：只開放福建團並只到馬祖，如果台灣恢復平潭到台灣海上航線，福建團也可赴台觀光。這是啥意思？一方面，這兩年北京本就倡導閩台融合，這措施符合這個戰略，另一方面，福建人跟台灣人語言更近，閩南話或台語攏Ａ通，再大的隔閡或生疏感，都可迅速消弭。還有，賴清德的就職演說都不知道會說些什麼，若一下就大開，萬一賴清德賞個閉門羹，習近平的臉往哪兒擱？

現在，到了賴清德的真情告白時刻：想通或不想通？這是個問題！

這問題確實難：放他們過來，那這幾年搞的河井不犯政策豈不前功盡棄？但若藉口未對等開放而繼續抵制，難道這四年就只想看到更多戰機圍台？

賴清德大概率會接招，對一個務實的台獨工作者而言，看到人固然心煩，但看到戰機與戰船，心更煩！更何況，美國老爹也耳提面命，台灣海峽絕不能搞出事端。

現在可以敲碗等待陸客重新出現在台灣的那一天，沒準人流疏通一下後，兩岸真可出現一些新的契機。