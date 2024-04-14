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【重磅快評】賴卓內閣該力拚AI願景

聯合報／ 主筆室

總統當選人賴清德上周宣布，首任閣揆將由民進黨前主席卓榮泰擔任，並期許卓榮泰組成「AI內閣」。聯合報系資料照
總統當選人賴清德上周宣布，首任閣揆將由民進黨前主席卓榮泰擔任，並期許卓榮泰組成「AI內閣」。聯合報系資料照
再不到四十天賴清德將接下蔡政府舞台開始執政；這幾天，賴清德在「行動、創新」的大背板前介紹新閣揆以及部分閣員，宣稱這將是回應人民期待的「AI行動內閣，交付卓榮泰一個要求、三個期許、三項任務」，卓榮泰表示敬謹接受託付時，幾乎是一字不漏的完全「覆誦」賴清德的交代；完全沒有一絲絲人工智慧加工的AI成分，這樣的內閣怎能讓人期待是AI行動創新團隊？

AI簡單的定義是人工智慧，設定的目標是超越人類智慧。簡單說，AI技術約十年前如雨後春筍興起，初期是以色列開發出許多AI企業，例如功能大增的機器人，網路等，AI企業的興起消滅了許多傳統的工作，但也創造出更多新的工作機會。第一個十年人們洋洋得意，認為人類主導的人工智慧能為人類所用，結果應是正面的。

人類主導、設計的人工智慧，包括後續的AI產業，確實迅速的以它的脈絡發展，不只與人類共存在生活的每個細節，甚至以自身的AI脈絡在人類生活中「攻城掠地」，現在的局面是人類必需與AI共存，生活的每個細節，甚至思想、信仰、文化創作都與AI並存。就以創作為例，每十首新歌曲，AI作品可能高達八首；電影劇本很可能是AI創作；有人說，AI有能力奪金鐘視聽大獎，要拿諾貝爾也並非不可能。

其實，AI發展初期當人類還在得意於創造出AI這項得力工具時，已經發現AI可能不受人類智慧制約，當時舉行的一項棋賽，人類的金牌首席棋手，竟然被人類設計的AI對手痛宰，那時就瞭解到人類恐將難以操控AI的發展。直白來說AI順他的脈絡衝下去，未來恐怕不是與人類共存，而是主宰智慧的發展。

更關鍵的進展，是AI竟然能複製設計與製造者的思考及行為。日本的AI新創企業ALT，負責人、技術擁有者米倉千貴突發奇想，「何不以AI技術設計一個AI社長？」這樣子公司大小事都可以交給AI替身來做。米倉真的做到了，他設計米倉3D影像，移植他的聲音及對話模式，之後運用在公司運作及管理，員工的簽呈米倉以他的影像及思維來回覆，員工都以為真是社長回覆。

賴清德給他的賴卓政府設計行動、創新的AI願景，現況看來有些無厘頭，但AI內閣的內含及運作必需要賴卓來充填，夢想現況雖遙遠，但並非不可行。

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