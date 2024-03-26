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【重磅快評】國人不應對兩岸日趨緊張冷漠以對

聯合報／ 主筆室

陸船翻覆案後，大陸海警常態性到金門海域巡查，加上近年大陸增加對台軍演和軍機艦擾台頻次。圖／截自大陸海警局官網
陸船翻覆案後，大陸海警常態性到金門海域巡查，加上近年大陸增加對台軍演和軍機艦擾台頻次。圖／截自大陸海警局官網
上月14日金門水域海巡船撞沉大陸越界捕魚的三無小艇釀二死事件至今已40多天，這段期間台海情勢益發詭譎，大陸具敵意的動作不斷，然而台灣民間反應卻極為冷淡，似乎對急速升溫的台海情勢幾乎無感，實在讓人費解。尤其蔡政府只剩兩個月不到的看守期，仇中政策會有什麼大動作，引發台海緊張的變數很大。

撞船事件大陸當局陳述時會加上「惡性」兩字，如此定調，自然「回敬」手法迅速升高；先是宣稱台海不存在中線、禁限制線等線，如此表態後自然掃掉了「闖入」我方領域的說法，高興來，隨時都進來，造成40多天來大陸機、艦進入禁限制區的數量大增。

之前，軍方對台海動態情資並不透明，更不提供監偵的大陸機艦數字，可能在提高國人禦敵警覺動機，軍方開始發佈前一天監偵到的陸方軍機進入禁限制區的架次，到目前最高是一天36架次，各型機都有，主要闖入台海北方及西南方空域；闖進北方空域的陸方軍機，到台北上空只要兩分鐘時間，可是國人對這樣的訊息幾乎無感，更不要說有反應動作。

大陸軍艦更是早就開出台灣海峽，進入太平洋；不是百把噸的小船，是4000噸級的南京艦，這陣子都在宮古島海域巡弋，台灣能做的，是派一艘噸位接近的康定級拉法葉監視，陸艦在公海上，我們的軍艦除了監視，沒有其它動作。

不只有台海緊張，大陸陸地上最近的一些動作也難解其意；例如鎖定一些具戰略意義的地點設置「演訓場」，已知的地點有桃園機場、大潭電廠、東澳雷達站等，演訓場幾乎是複製了這些戰略要地的街景，甚至街上有哪些商店也模擬設置，目的是什麼？不難猜測。當然台北市是首都太重要，演訓場不能漏掉，不可能大面積複製，但中央幾個院應該會有。

台灣讓人憂慮的現況，是蔡政府因為仇中，兩岸已近八年沒有接觸；過去負責接觸、談判的優質事務官不斷流散，即便有些還在位，也因沒接觸，沒有實戰經驗，很難有具體可行的談判教戰守則，問題怎麼解？一時還無曙光。

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