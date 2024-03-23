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【重磅快評】蔡下賴上 另一個撈錢國家隊誕生？
總統當選人賴清德參觀亞洲無人機AI創新應用研水中心，展出的無人機螺旋槳驅動馬達，竟然是Made in China。藍白立委齊轟無人機國家隊掉漆且恐有資安疑慮，行政院長陳建仁則回應不用大驚小怪。台灣民眾或許真不該為「中國製造（MIC）」心驚，卻不能不為蔡政府大內宣的「無人機國家隊」未來心驚。
源於逢中必反的扭曲心態，民進黨上下幾乎對所有 MIC是打從骨子裡的鄙視。有綠委稱只要承諾是Made in China幾乎等於跳票保證；之前中捷意外連接器軸心、桃機第一航廈自助行李託運設備新建工程使用MIC零件，也被綠營暗指是問題根源；甚至就連輝瑞的BNT疫苗，只因是上海復星代理，也遭綠官以「竹篙裝菜刀」邏輯、質疑係「中國代工」品質堪慮。
確實，因為長期仿冒、食安出包等種種劣跡不斷，MIC的工業垃圾、問題食品等不勝枚舉；但另一方面，MIC在無人機、電動車、部分3C產品領域的產、能居世界前段地位，卻又是不爭事實；加以全球化趨勢、跨國生產組裝模式早已是常態，就像蘋果手機之中也會使用MIC零件，一點也不稀奇，或是用了會影響質量、功能。
易言之，MIC並非天生就背負原罪，而是綠營長期無腦反中為所有MIC都加上原罪。如今面對賴準總統視察MIC的無比尷尬，陳揆竟想雲淡風輕般以不用大驚小怪或是立委作秀來化解，不覺得自己或是蔡政府已認知錯亂？
蔡英文總統前年宣布成立無人機國家隊，視察無人機時還說都是MIT，國防部也立刻配合、未經嚴格評估測試即勻出七十多億預算採購三千多架，如今業者卻直言國際無人機零件多仰賴大陸。未來若真推動「非紅轉換」、全面使用非陸零件，技術難度容易克服，卻不知又要以此為由追加多少預算。屆時無人機國家隊是否會變成另一個「撈錢國家隊」？這恐怕是要比面對MIC，更該人民更該心驚的事。
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