【重磅快評】流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草

蔡英文總統日前在總統府與台灣民眾黨主席柯文哲進行會談。圖／總統府提供 2024大選後，民眾黨總統落選人柯文哲聲量崩壞，不再是票房保證。柯文哲日前帶著一盆「小草」入總統府會見蔡英文總統，不但被奚落與2018年在北門的「蔡柯會」不可同日而語，更引發民眾黨立委黃國昌等人大反彈。昔日流量王宛如流浪王，四處磨蹭，寄生國會又蹭小英，柯文哲的小草快要變成牆頭草。

TVBS公布最新全國13位主要政治人物聲望調查，柯文哲選後人氣崩跌，滿意度大幅下滑17個百分點至31%，排名第11名，僅領先前總統馬英九和國民黨主席朱立倫。柯文哲不滿意度比例為56%、增加2成5，增幅是此次調查 13 位政治人物中另類冠軍；其中，20至29歲年輕民眾的滿意度從60%下滑至52%，不滿意度由23%增至36%，年輕人的反感，將是柯文哲的最大警訊。

柯文哲曾自豪自己是台灣第一代政治網紅，歷久不衰，但總統大選後失去政治舞台，柯文哲逐漸被打回原形。眼看立法院長韓國瑜、黃國昌等人成為國會聲量王，柯文哲也不甘寂寞，頻繁出席立法院民眾黨團會議，外界嘲諷，民眾黨是「8+1」席立委，柯文哲宛如「不分區中的不分區」，行徑像極「寄生國會」；柯文哲則不甘示弱反駁，黨團薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，「我不是寄生國會，是國會寄生我」。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤大酸，柯文哲厚臉皮吃立法院豆腐，呼籲韓國瑜捍衛國會尊嚴，趕走這位不速之客；她並分析，柯文哲此舉有兩個目的，一跟韓國瑜互別苗頭、二是就近看管黃國昌。

面臨邊緣化危機，柯文哲簡直是哪裡有資源就往哪裡去。新國會改選立法院正副院長時，民眾黨立委第一輪投自家人黃珊珊、第二輪棄權，擺明是禮讓韓國瑜，被視為「藍白合作」，結果韓國瑜聲量上漲、柯文哲不升反降；相隔數日，白色情人節竟上演「蔡柯會」，柯文哲笑容可掬與蔡英文共吃牛肉麵，柯還親手將小草送小英，彷彿「綠白和解」，惹得黃國昌在網路節目開砲，無恥民進黨對「好人」柯文哲大玩兩手策略。

為了搶救失去的聲量，民眾黨3月底將推出新節目，鎖定國政重大議題，柯文哲不排除親自上陣開講、點評時事，重回政治網紅的老路，果然應驗那句老話：「老狗玩不出新把戲」，柯文哲還是要靠耍嘴皮子才能搏聲量。問題是，柯文哲過去還可以靠台北市長的行政資源搶話語權，如今只是一介陽春的在野黨主席，柯文哲還能靠一張嘴，撐到2028總統大選嗎？

柯文哲陷入聲量迷思，一下藍白合、一下綠白會，只要能蹭聲量的地方就去蹭，柯文哲想要左右逢源，卻變成左右為難。當流量王變流浪王，小草宛如牆頭草，支持者恐怕會認知失調，柯文哲將是「豬八戒照鏡子」，裡外不是人。