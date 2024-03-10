【重磅快評】天坑要搞清楚原因才能防範

台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地上周出現天坑，傾倒的大型吊臂卡在工地動彈不得。記者劉學聖／攝影 最近天坑像傳染病，台北蛋黃區慶城街、新北三重區福隆路、台南西門路都有突發天坑事件；有趣的是民眾雖感到不便，但似乎逐漸接受天坑頻繁現象；另方面天坑的修復速度越來越進步，台南的大型天坑規模破紀錄，竟然六小時修復，民眾似乎見怪不怪，天坑填平，交通恢復，沒好久就忘記天坑的規模，當然不再檢討天坑成因，更沒有防範應對。

這現象其實防災實務界注意到了，但不知道如何應對。北市慶城街工地還沒開工，但地下室的結構垮坍，造成路面坍陷，幾輛車陷入造成七十度傾斜；北市府相關局處立刻到現場成立應變中心，循受災→救災→復原的標準動作推進，不去談為何坍陷成天坑，不追究原因，因為成因有複雜的政治性，有很多因為面子不好講，自然沒有後續的檢討及預防，天坑此起彼落不意外。

新北三重區福隆街的天坑造成鄰棟大廈傾斜，新北市長侯友宜趕到現場，看到地下結構滲水嚴重，直指是工程疏失，除勒令建商停工，並指示嚴格普查工地，加強施工管理的力道；三重的天坑循灌水、灌漿、填砂石算是把鄰棟傾斜問題穩住了，傾斜儀讀出的數字，大樓安全無慮。

台南西門路的天坑是近期災情最慘重的一樁，不但先埋掉小卡車，趕來救援的大吊車也因為履帶停的地方持續坍陷，竟也翻進天坑；搶救工作如同之前天坑，拆除吊臂，逐一拉出吊車、小貨卡；因為天坑很大，灌漿超過四十車，共三百多方混凝土；六小時候恢復雙向通車，創下天坑救援的紀錄，但天坑何以發生？不知道。

突然坍陷出天坑，眼前原因主要是地下的連續壁工程施做，可能設計不周全，也可能是混凝土品質不佳，磅數不足；施工管理交給包商、業主，政府監督強度微弱，只要不立刻坍陷，通常沒什麼大問題。

天坑成因為何？要瞭解到什麼程度？台灣這環節確實嫌鬆散。去年九月初基泰大直大廈工地坍陷，造成相鄰好幾棟建築一樓陷成地下室，是近年最大的工安事件。初查原因是該建築位在基隆河截彎取直的鬆軟基礎，雖然打地錨試圖補強，但地錨是否夠深？紮入穩定岩盤？基泰大直成災超過半年，但天坑原因始終沒有說法，當然對軟弱地質未曾補救，類似基地隨時會出現天坑。