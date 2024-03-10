快訊

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】天坑要搞清楚原因才能防範

聯合報／ 主筆室

台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地上周出現天坑，傾倒的大型吊臂卡在工地動彈不得。記者劉學聖／攝影
台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地上周出現天坑，傾倒的大型吊臂卡在工地動彈不得。記者劉學聖／攝影
最近天坑像傳染病，台北蛋黃區慶城街、新北三重區福隆路、台南西門路都有突發天坑事件；有趣的是民眾雖感到不便，但似乎逐漸接受天坑頻繁現象；另方面天坑的修復速度越來越進步，台南的大型天坑規模破紀錄，竟然六小時修復，民眾似乎見怪不怪，天坑填平，交通恢復，沒好久就忘記天坑的規模，當然不再檢討天坑成因，更沒有防範應對。

這現象其實防災實務界注意到了，但不知道如何應對。北市慶城街工地還沒開工，但地下室的結構垮坍，造成路面坍陷，幾輛車陷入造成七十度傾斜；北市府相關局處立刻到現場成立應變中心，循受災→救災→復原的標準動作推進，不去談為何坍陷成天坑，不追究原因，因為成因有複雜的政治性，有很多因為面子不好講，自然沒有後續的檢討及預防，天坑此起彼落不意外。

新北三重區福隆街的天坑造成鄰棟大廈傾斜，新北市長侯友宜趕到現場，看到地下結構滲水嚴重，直指是工程疏失，除勒令建商停工，並指示嚴格普查工地，加強施工管理的力道；三重的天坑循灌水、灌漿、填砂石算是把鄰棟傾斜問題穩住了，傾斜儀讀出的數字，大樓安全無慮。

台南西門路的天坑是近期災情最慘重的一樁，不但先埋掉小卡車，趕來救援的大吊車也因為履帶停的地方持續坍陷，竟也翻進天坑；搶救工作如同之前天坑，拆除吊臂，逐一拉出吊車、小貨卡；因為天坑很大，灌漿超過四十車，共三百多方混凝土；六小時候恢復雙向通車，創下天坑救援的紀錄，但天坑何以發生？不知道。

突然坍陷出天坑，眼前原因主要是地下的連續壁工程施做，可能設計不周全，也可能是混凝土品質不佳，磅數不足；施工管理交給包商、業主，政府監督強度微弱，只要不立刻坍陷，通常沒什麼大問題。

天坑成因為何？要瞭解到什麼程度？台灣這環節確實嫌鬆散。去年九月初基泰大直大廈工地坍陷，造成相鄰好幾棟建築一樓陷成地下室，是近年最大的工安事件。初查原因是該建築位在基隆河截彎取直的鬆軟基礎，雖然打地錨試圖補強，但地錨是否夠深？紮入穩定岩盤？基泰大直成災超過半年，但天坑原因始終沒有說法，當然對軟弱地質未曾補救，類似基地隨時會出現天坑。

相關新聞

【重磅快評】天坑要搞清楚原因才能防範

最近天坑像傳染病，台北蛋黃區慶城街、新北三重區福隆路、台南西門路都有突發天坑事件；有趣的是民眾雖感到不便，但似乎逐漸接受天坑頻繁現象；另方面天坑的修復速度越來越進步，台南的大型天坑規模破紀錄，竟然六小

【即時短評】仇恨值最高 蔡、賴同框管碧玲是留任保證？

大陸船隻在金廈海域翻船2死事件，海洋委員會主委管碧玲成了在野黨箭靶，要求管碧玲下台的聲浪不絕於耳。不過，海巡署今天在高雄...

【即時短評】陳耀祥爭議多 民眾要的只是NCC獨立公正

立法院開議，海委會主委管碧玲、數位發展部部長唐鳳成為朝野箭靶，如此情景，最開心的恐怕就屬通傳會（NCC）主委陳耀祥了。原...

【重磅快評】既無汙染證據 為何不給台中「清白」？

「非系統性事件」一詞常掛行政院長陳建仁嘴上，在瘦肉精事件中，陳屢以單一事件砲轟台中市府，食安辦配合行事，調查報告指向實驗...

【重磅快評】吃不吃辣也能卸責？ 薛瑞元請另編託詞

蘇丹紅流竄全台，已有17縣市學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，主責的衛福部長薛瑞元竟說小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府的...

【重磅快評】蔡政府要陸方釋善意 鑰匙卻在賴清德手裡

陸委會主委邱太三今天到立法院內政委員會報告業務狀況時，呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，重新建構兩岸的善意互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。