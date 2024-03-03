【重磅快評】分駐所員警遭撞死暴露出更多精障照護問題

八堵分駐所警察日前在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷。記者游明煌／攝影 住在新北貢寮的簡姓男子前天夜裡只穿內褲衝出門，鹽寮偷了賣魚的小貨車，一路高速衝向八堵分駐所，正面衝撞二十四歲蘇姓員警致死；沿著鐵軌欲逃離時被台鐵區間車撞死；隔天還發現台62線劉姓巡路工被撞死也是簡男所為。短短時間三條命，因為簡男是精障患者，又已死亡，全案只剩下幾位傷心的家屬，以及社會許多的慨嘆。

慘案傳出後，初始大家聚焦在不幸喪生的年輕員警很優秀，接著討論派出所值班台的設計很不安全，幾乎讓值班員警置身險境，這些都應該關切。案情進一步發現台62線被撞死的劉姓巡路工也是簡男撞死，短時間三死，難道都是意外？或者不意外？簡男的精障病史，可以解釋案情皆因精障發病所致。

進一步瞭解，簡男一家四口只有媽媽正常，兄、姐及他都是精障，姐姐病情較重住安養院，簡男及哥哥與母親同住；簡男發病時媽媽會帶去醫院看診、服藥，但新北貢寮是偏鄉，冷門的精神衛生病患照護資源非常欠缺，不要說治療，連最基本的判定病情都缺乏資源、人力；這樣的偏鄉的精神醫療系統，其實跟沒有差不多。簡男突然病發，幻覺、幻聽主導的犯罪行為，是突發，但不意外。

精障患者的照護是依據衛福部主管的「精神衛生法」施行，但欲查精衛法的精障照顧設計，赫然發現前年十二月精衛法修法立法院三讀，宣稱這是精衛法治定三十年來最巨幅的修正，可以讓精障照顧大跨步進入現代設計…，修法的願景講得漂亮，但現況是三讀後要隔兩年才施行，原因是包括精衛法子法的配合翻修、精衛照顧體系的現代化也需兩年時間建置，所以，現在是精衛照顧的空窗期。

這局面確實讓人匪夷所思，難道要告知精障者必須等精衛法生效後才能發病？才有醫療？貢寮簡姓男子短時間的三死慘案，可能因為當時氣溫驟降，也可能腦分泌酵素濃度達標就發病，精障者不會等精衛法修法生效才發病；衛福部的想法確實難令人理解。