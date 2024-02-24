【重磅快評】海陸執法爭議連環爆 國安失靈與司改失敗的寫照

2月14日金門海域發生執法傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供 從海巡到第一線員警，短短幾天裡，執法爭議接二連三發生，更牽涉人命傷亡，不僅延燒成國安危機，第一線執法人員最基本ＳＯＰ無法落實、加上官員的避重就輕、基層專業盡失的現況，呈現的是蔡政府過去八年執政成果：國安研判失靈、司法改革失敗。

大陸漁船翻覆釀兩死事件，一開始海巡署只談對方越界捕魚、蛇行逃離、甩尾失控翻覆，對於各界要求還原現場實況、公布監視錄影畫面，都推稱已交給檢方、偵查不公開等藉口迴避；海委會主委管碧玲在案發第一天更說，海巡署在海域管轄範圍內依法行政，沒有什麼惡性行為。直到檢方公布首波調查，才披露兩船曾碰撞、海巡人員全程沒有錄影。

更扯的是，海上執法沒有錄影竟不是單一案例，屏東恆春分局員警查緝一件機車竊盜，對不願就範的竊嫌，３名員警以警棍毆打、制伏後，把受傷的竊嫌帶回警局，沒多久竊嫌就因脾臟破裂、昏迷送醫後死亡。巧合的是，執法過程３名員警都沒開密錄器。

不光是屏東，桃園則是一名未成年少年騎車經過派出所，就被警察指控涉嫌擄人勒贖案件，強行拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒刑求。少年指控被留置在偵訊室7、8個小時，刑求時間長達一小時以上。桃園警執法刑求過程，同樣都沒開密錄器、提不出任何錄影畫面。

警方接連發生以粗暴手段對待民眾，所謂的執法手段宛如讓台灣同到中古世紀，對於涉及違反比例原則、甚至侵害人權的執法手段，剛好都跟金門海巡事件一樣，沒有錄影畫面還原過程真相。

陸船翻覆事件，暴露海巡署配置的密錄器太少問題，如今政院宣稱要動用兩千多萬的第二預備金為海巡署添購密錄器，不僅被嘲諷比數位部一年出國出差預算３千萬還少，對照這幾年政府年年宣稱稅收創新高、國庫四處大撒幣，為何竟讓海巡基本配備如此匱乏？何況海委會、海巡署從2019年就承諾要逐年編列密錄器預算，過去這5年，政府究竟把錢花到哪裡去？

從沒有人否定海巡人員海上執法的風險、也沒有人輕忽警察面對窮凶惡極歹徒時的危險，但如果政府對於視為「第二海軍」的海巡前線艦艇，連自動錄影設備都沒有，連在海上執法的海巡人員都沒配發密錄器，蔡政府過去這幾年的抗中保台，卻連基本設備都讓第一線人員，到底是政府官員還是民眾在打擊海巡士氣？無憑據的情緒勒索難以

陸船翻覆事件，不光凸顯執法SOP未落實，國安高層對此事件的處理與研判，更完全失靈，究竟有無在第一時間掌握事發全貌已是問號，對此事可能引發的兩岸危機更顯得輕忽，綠營人士至今除了推給對岸，還高喊要訴諸國際，對如何化解危機卻毫無解方。

海上執法風險高的海巡人員欠缺密錄器，路上緝捕要犯的員警則是在執法過當時，密錄器剛好都關閉，不管是對少年刑求、還是用警棍毆打抵抗的竊嫌，即使當事人並非順民、或過去曾有不法紀錄，強勢執法不代表能為所欲為，21世紀的台灣，卻出現如中古世紀的執法手段，對號稱重視人權、法治、曾耗費大量人力、財力舉行的司改國是會議的蔡政府而言，是最大反諷。

蔡總統去年出席在台北舉行的國際法官協會年會致詞時才說，人權的追求沒有終點，台灣不斷致力達到國際最高標準的司法獨立及人權標準，讓台灣符合國際人權指標。話說得漂亮，但就如過去這幾年，官員口中華麗的口號與實際作為，簡直是兩個不同國度。