【重磅快評】中共船據金門，蔡總統還在海邊玩大內宣

金門海域爭端未平息，大陸海警局日前在金門海域登上我遊艇盤查。圖／讀者提供 海巡署取締大陸快艇造成翻船二死事件，因官員隱瞞執法失當也未搜證，國安高層文過飾非，造成兩岸情勢升溫。中共出動海警海監船隻，進入我金門禁限水域常態執法，台海平衡再度出現變數，美國國務院向北京喊話，要求克制並與台灣進行有意義對話，美國國防部也說，不希望見到任何地區升級的情況。

相對於美國關注，正在「看守」國家的蔡總統還在海邊玩大內宣，剪綵吃大餐享受畢業旅行。金門翻船事件之所以危機升高，就肇因蔡政府以大內宣方式應變，一起意外竟演變成主權爭議，以致蔡總統的畢業成績單留下「三丟」紀錄：丟海峽中線、丟東部防禦縱深、丟金馬禁限水域。

海巡署聲稱在金門水域對中共快艇「執法」，不承認有疏失，但實際上根本在「玩法」，利用「法律」解決政治問題。

第一，執法手段嚴厲異於以往。依「海巡機關實施檢查注意要點」規定，列有判斷危害的標準，但海巡署拿不出證據說明為何要在兩岸關係緊張、新舊政府交接時，對沒有立即危害的陸船緊追不捨。再者，沒有依規定實施攝影、拍照及錄音存證，以致碰撞肇事的真相和責任無法釐清追究。是真的沒有搜證，還是有難言之隱？

第三，依「海巡機關海域執法作業規範」，涉外重大事故有向上通報SOP，因此從管碧玲上追國安會乃至蔡總統，早該知道金門水域執法意外，我方人員有疏失。第一時間就該誠實面對，消弭誤會降低敵意。蔡政府捨此不為，非要等到中共出動海警登船檢查、執法船開到金門海邊，才讓金門地檢署說實話，但兩岸民間敵意已難降溫。

大陸派出沒有武配的海監船臨檢金門「初日號」觀光艇，海委會主委管碧玲叫民船日後拒檢駛離，通知海巡署來協助。大內宣盡說漂亮話，倘若民船碰上有武配的海警船怎麼辦？若仿效出事的大陸快艇加速離去，不幸翻船造成傷亡，讓民進黨政府叫賣人血芒果乾煽動仇中嗎？

民進黨政府說謊掩飾無能，根本漠視人命。按海巡署說法，「初日號」被大陸登船臨檢，他們第一時間就在雷達上鎖定，實際卻拖了快一小時才「趕」到現場，大陸海監船已離開十五分鐘。這種速度能護什麼？海巡署不僅延宕馳援「初日號」，當天另有至少四艘中共海警船沿金門禁止水域線進進出出，繞行執法，有一艘的航跡圖全程都在禁止線內。海巡署自己都惹不起，還敢叫民船拒檢？

政府說謊把中共發射衛星變成導彈，蔡總統衝第一表演抗中保台，碰到海巡執法失當，她的執政團隊還是說謊瞞騙前線實情，全員裝得若無其事，麻痺人民危機意識。賴清德還沒上任，就丟失領土執法權，還堅持走「蔡英文路線」嗎？