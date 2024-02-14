【重磅快評】賴神的國運籤：「龍虎相爭、黃金變鐵」

準總統賴清德今年春節赴多家廟宇參香，年後他將開始布局520新政，朝小野大將使賴政府面臨不小挑戰。 記者劉學聖／攝影 今天大年初五，台南市鹿耳門天后宮和彰化社頭清水岩寺抽出的國運籤都是「中下籤」，最引發議論的是，兩間古剎不約而同指出，今年將出現「龍虎相爭」，結局可能是「黃金變成鐵」，對於520即將上任的民進黨總統當選人賴清德，神諭無疑是當頭棒喝，賴清德不想一語成讖，必須化危機為轉機。

彰化百年古剎的社頭清水岩寺今天依慣例抽出國運、工商和農牧籤詩，結果只有農牧好，國運與工商運勢都是中下籤，尤其是國運籤預示：「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」令人聯想到動盪不安的國內政局與兩岸關係，清水岩寺呼籲執政黨及朝野政黨為百姓福祉設想，退讓一步以和為貴，才會民生樂利。

賴清德本命區的台南市鹿耳門天后宮今天則抽出春、夏、秋、冬4季籤，運勢都屬中下籤，其中，春天比較不好，到了夏季雖會轉好，但到了秋天因龍虎相爭的運勢也不佳，冬季成果平平；尤其，秋季籤第9籤「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日與我却無干」，與社頭清水岩寺可謂不謀而合，提醒國家領導人不可一意孤行。

2024大選落幕，國會三黨不過半，埋下變動的因子；2月1日立法院長改選爾虞我詐，幾乎已是未來政局縮影。內有朝野惡鬥，外部環境則因中美競合充滿不安變數，年底美國總統大選結果牽動美中台局勢，內外交迫下，對照國運籤的神諭，即將上路的賴政府確實沒有樂觀的本錢，賴清德的挑戰遠大於蔡英文總統。

政治人物逢廟必拜、遇神則跪，假託神意通常是自知德不配位，才要裝神弄鬼、與神同行，古代帝王常假寓天神下凡，自稱天子愚昧世人，才能鞏固皇權；時至今日，即使民智大開，政壇「神蹟」仍此起彼落、樂此不疲。

2012年8月天秤颱風來襲，台中以南縣市都放颱風假，唯獨台南市不肯宣布放假，直到清晨5時，賴清德才宣布正常上班上課，當天果然風雨不大，支持者紛紛吹捧造神，「賴神」封號從此不脛而走。

不過，4年後立刻風水輪流轉。2016年9月梅姬颱風襲台，當時仍是台南市長的賴清德卻錯放半天假，他中午外出巡視還勸一名剛放學的小朋友趕快回家，被網友KUSO成「賴神勸童」梗圖：「賴神不放假，造成市民危險，卻在路邊勸女童回家。後人以賴神勸童，比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺。」

網路世代，民意如大浪，政治人物可能今朝為神、明日為鬼，即使「賴神」也會被打下神壇。國運籤是一種神諭，抬頭三尺有神明，人在做天在看，固然不能盡信神祇之言，卻能警告當權者不能肆意妄為，更重要的是抬頭問天之餘，更要低頭傾聽民意，才不會「不問蒼生問鬼神」。

明眼人都知道，「龍虎相爭」已迫在眉梢，執政者要預防「黃金變成鐵」，否則將賠上全民的未來。