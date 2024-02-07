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【重磅快評】瘦肉精爭議的根源在中央屢次用政治操作食安議題

聯合報／ 主筆室
台中市食安處上月抽驗台糖肉片發現含瘦肉精，今天中市與食藥署公布複驗結果仍驗出瘦肉精西布特羅。記者呂慧瑜／攝影
台中市食安處上月抽驗台糖肉片發現含瘦肉精，今天中市與食藥署公布複驗結果仍驗出瘦肉精西布特羅。記者呂慧瑜／攝影

沒有意外的，衛福部食藥署與台中市重新檢驗有疑慮的豬肉檢體，均含有西布特羅瘦肉精。中央咬定就是只有「那塊肉」有問題，包括衛福部次長王必勝持續暗示中市檢驗瘦肉精過程有問題，他說：「（台中市政府）為什麼不跟我們（中央）商量商量」。行政院口徑一致，認為此案是個案，非系統性問題。

台中市政府本於職責檢驗豬肉是否含瘦肉精等非法藥物，檢驗的實驗室亦是國家認可，這次中市檢驗出含有西布特羅瘦肉精的豬肉，並非單次檢驗發現就立刻公布，中市明白此案關係重大，反覆檢驗仍有西布特羅瘦肉精後，才向中央通報並發布新聞稿，過程並非草率，更非綠營民代所稱台中市政府是政治操作。

中市瘦肉精爭議演變到中央與地方各說各話，問題的根源在於蔡政府過去幾年屢次用政治手段操作食安議題，不但地方政府對此有疑慮，國人的不滿也正在升高。

近日一個案例是，去年缺蛋引發民怨，有國人發現進口蛋使用時呈現綠色狀，擔心品質有問題，當時中央是怎麼處理的？官員不是趕緊去查進口蛋是否真有品質問題，反而質疑舉報者的動機，司法還介入調查此案，直到選後才確定不起訴，還當事人一個公道。

蔡政府宣布開放萊豬進口，表面上是說會用各種科學方法不讓超標萊豬進口台灣市場，但本土肉豬業者仍擔心進口豬混充本土豬販售。此次中市萊豬爭議，中央官員對外界詢問是否有進口豬混入本土市場，只會膝反射稱絕無此事，但對於當年蔡政府宣布開放萊豬前的五大把關機制，包括赴美查廠等承諾究竟做了多少，卻避而不談。

此次中市檢驗出萊豬，中央政府僅抽驗同批肉品，卻未能更進一步細查萊豬出現的可能原因，包括進口豬肉流向、飼料檢驗等，反而藉政治操作打壓中市公布萊豬檢驗相關數據，相關作為怎能讓國人信服，中央政府真的有為把關萊豬做了該做的事？

王必勝指責中市在此案中不跟中央「商量商量」，把關食安是可以這樣商量的嗎？

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