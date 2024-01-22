快訊

陸網怒批王彩樺「強吻女兒」 幕後真相其實是這樣

113學測／想上台大醫學系？補教估門檻維持59級分、台大法律降1級分

「韓江配」確定 韓國瑜、江啟臣拜訪立委高金素梅

【重磅快評】柯建銘龜笑鱉沒尾 民進黨62席更沒用

聯合報／ 主筆室

立法院即將在下月改選正、副院長，擁有八席的民眾黨是關鍵少數。立院民進黨團總召柯建銘近日評價民眾黨的八席沒用，成為政壇話題。 記者蘇健忠／攝影
立法院即將在下月改選正、副院長，擁有八席的民眾黨是關鍵少數。立院民進黨團總召柯建銘近日評價民眾黨的八席沒用，成為政壇話題。 記者蘇健忠／攝影
新國會三黨不過半，一場立院龍頭之爭就讓三黨現出原形。實力最弱的民眾黨像「膨風水雞」，率先出招要考核藍綠兩大黨；民進黨團總召柯建銘則吐槽，「民眾黨是沒用的8席」。問題是，蔡政府近8年完全執政，立法院卻護航當權派、自我閹割成行政院「立法局」，柯建銘的話如果能聽，民進黨過半的62席立委不就更沒用。

藍綠白在立法院呈現恐怖平衡，有權召集朝野協商的立法院正副院長舉足輕重，國會龍頭寶座成為兵家必爭之地。民眾黨8席立委固然不足以獨拿，但成事不足、敗事有餘，得以超乎實力的模樣對藍綠老大哥吆喝；垂涎國會領袖的國民黨立委傅崐萁昨天還裝模作樣呼應「基層小草」殷殷期盼，今天又改口支持國民黨「韓江配」。

如此見風轉舵、唯利是圖的功力，正是小草們唾棄藍綠的主因，民進黨花蓮縣議員胡仁順直言，「傅崐萁想改革國會前，應該先改革自己。」國民黨網內互打窘境直到今天才宣告化解，政黨形象已再次受傷。

民進黨以1席之差，位居新國會第二大黨，柯建銘大批民眾黨之餘，大概忘了過去8年獨霸國會的正是民進黨立委諸公，而他自己則是執政黨大黨鞭；民進黨這次大選一口氣掉了十席立委，民進黨總統當選人賴清德比起蔡英文總統減少了近260萬票，社會出現「討厭民進黨」氛圍，給「蔡賴體制」當頭棒喝，柯建銘當然難辭其咎。

民進黨執政以來，打著「反黑箱」大旗卻是更黑箱，不只蔡英文總統論文封存30年、高端簽約機密更是一拖再拖，退一萬步而言，民進黨完全無視太陽花訴求，至今冷處理兩岸協議監督條例，在「萬年總召」柯建銘刻意掩護下，所有蔡政府的爭議都石沉大海。

過去國防部被譏「國防布」，如今民進黨完全執政下的立法院宛如政府的「立法布」，成為專為府院高層擦脂抹粉的工具立委。柯建銘一隻手指頭指著民眾黨，另外9隻手指頭則指著自己，結果只是「龜笑鱉沒尾」。

大選落幕、海水退了，證明民眾黨總統落選人柯文哲沒穿褲子，但藍白得票真切反應6成選民都希望「下架民進黨」。雖然總統大選分裂，但新國會在重大議題更可展現真實民意，這不是為了藍白合，而是主流民意的要求；如果在野黨仍是一盤散沙、自私自利，下次就等著再被柯建銘恥笑。

相關新聞

【重磅快評】侯友宜提問立院龍頭戰 朱立倫請回答

韓國瑜宣布搭檔江啟臣角逐立法院正副院長，國民黨內一片叫好，但在傅崐萁表態爭取副院長之後，黨內瀰漫詭譎氣氛。黨主席朱立倫昨...

【重磅快評】警政高官真心話 揭開政府的潘朵拉盒子

警政署警政委員黃勢清在雲林縣警察局長交接典禮上，肯定卸任局長能把員警槍戰受傷負面新聞壓住的一席話，雖讓基層員警炸鍋，但從...

【重磅快評】立院龍頭戰是江啟臣爭霸台中的障礙嗎？

立院龍頭戰在大選之後受關注，國民黨立委當選人韓國瑜繼昨日拋出與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」角逐立法院正副院長，今再邀國...

【即時短評】理工人張善政幹實事 終得捲入政治漩渦

最近政壇傳出台中市長盧秀燕「藍營新共主」話題，不過，桃園市長張善政並未發聲附和，反而選擇在國民黨主席朱立倫遭逼宮時出面力...

【重磅快評】特拉斯助中共攻台 吳釗燮又讓台灣當盤子

英國前首相特拉斯去年5月應邀訪台，並敦促英國政府將北京列為威脅；8月就祕密遊說英國政府軍售中國。外國媒體看到的是特拉斯假...

【重磅快評】蔣萬安造謠？ 王必勝把審計部踩在腳下

高端合約終於在大選後公開，在立委任內嚴格監督高端疫苗的台北市長蔣萬安提出質疑，並直言「並沒拆彈完成，反而是打開另外一個潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。