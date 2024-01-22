【重磅快評】柯建銘龜笑鱉沒尾 民進黨62席更沒用

立法院即將在下月改選正、副院長，擁有八席的民眾黨是關鍵少數。立院民進黨團總召柯建銘近日評價民眾黨的八席沒用，成為政壇話題。 記者蘇健忠／攝影 新國會三黨不過半，一場立院龍頭之爭就讓三黨現出原形。實力最弱的民眾黨像「膨風水雞」，率先出招要考核藍綠兩大黨；民進黨團總召柯建銘則吐槽，「民眾黨是沒用的8席」。問題是，蔡政府近8年完全執政，立法院卻護航當權派、自我閹割成行政院「立法局」，柯建銘的話如果能聽，民進黨過半的62席立委不就更沒用。

藍綠白在立法院呈現恐怖平衡，有權召集朝野協商的立法院正副院長舉足輕重，國會龍頭寶座成為兵家必爭之地。民眾黨8席立委固然不足以獨拿，但成事不足、敗事有餘，得以超乎實力的模樣對藍綠老大哥吆喝；垂涎國會領袖的國民黨立委傅崐萁昨天還裝模作樣呼應「基層小草」殷殷期盼，今天又改口支持國民黨「韓江配」。

如此見風轉舵、唯利是圖的功力，正是小草們唾棄藍綠的主因，民進黨花蓮縣議員胡仁順直言，「傅崐萁想改革國會前，應該先改革自己。」國民黨網內互打窘境直到今天才宣告化解，政黨形象已再次受傷。

民進黨以1席之差，位居新國會第二大黨，柯建銘大批民眾黨之餘，大概忘了過去8年獨霸國會的正是民進黨立委諸公，而他自己則是執政黨大黨鞭；民進黨這次大選一口氣掉了十席立委，民進黨總統當選人賴清德比起蔡英文總統減少了近260萬票，社會出現「討厭民進黨」氛圍，給「蔡賴體制」當頭棒喝，柯建銘當然難辭其咎。

民進黨執政以來，打著「反黑箱」大旗卻是更黑箱，不只蔡英文總統論文封存30年、高端簽約機密更是一拖再拖，退一萬步而言，民進黨完全無視太陽花訴求，至今冷處理兩岸協議監督條例，在「萬年總召」柯建銘刻意掩護下，所有蔡政府的爭議都石沉大海。

過去國防部被譏「國防布」，如今民進黨完全執政下的立法院宛如政府的「立法布」，成為專為府院高層擦脂抹粉的工具立委。柯建銘一隻手指頭指著民眾黨，另外9隻手指頭則指著自己，結果只是「龜笑鱉沒尾」。

大選落幕、海水退了，證明民眾黨總統落選人柯文哲沒穿褲子，但藍白得票真切反應6成選民都希望「下架民進黨」。雖然總統大選分裂，但新國會在重大議題更可展現真實民意，這不是為了藍白合，而是主流民意的要求；如果在野黨仍是一盤散沙、自私自利，下次就等著再被柯建銘恥笑。