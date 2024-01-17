【重磅快評】諾魯斷交 拆穿民進黨外交大內宣的國王新衣

不過幾個月前，總統府發言人還告訴全國民眾，諾魯堅定支持台灣參與國際組織；如今，在我國大選後，諾魯選擇與中共建交、與我斷交，蔡政府態度一百八十度大改變，重話批受中共利誘、突襲等，戳破過去政府多次宣稱兩國邦交穩固的華麗謊言，卻真實呈現國安外交失靈的現況。

去年國慶前夕，當時的諾魯總統昆洛斯率團訪台，總統府發言人林聿禪宣稱，諾魯政府歷年來堅定支持台灣參與聯合國、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。昆洛斯該次來台不僅與蔡總統會晤，還出席玉山論壇開幕式發表演說。

但諾魯早有與中共可能建交的徵兆，昆洛斯參加我國慶活動後，返國不久就下台。當時淡江大學副教授黃介正就曾提醒政府，要注意台諾關係。當時外交部的反應竟是透過新聞網嚴詞批黃介正，甚至還指黃的言論「殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分」。

外交部當時信誓旦旦宣稱對諾魯政情發展全程密切掌握，國家通訊社在關於諾魯政權變天、產生新總統的報導中，還引述我涉外人士的說法，指新任總統更挺台灣，對比如今斷交結果，外交部長吳釗燮在國外得知斷交訊息只能震怒，政府以各種方式批評對岸，但還是遮掩不住當初涉外人士透過國家通訊社發布的假訊息，國王新衣被拆穿後，真相終究要攤在國人眼前接受檢驗。

外交部如今稱諾魯是「突襲」是斷交，當時正在瓜地馬拉出訪的外交部長吳釗燮聽聞訊息後「很憤怒」。「殊為可笑」一詞等於加倍奉還給外交部。次長田中光如今說，斷交時間點選在台灣大選落幕之際，是對台灣民主成就的打擊，選舉結果「不是中國所能承受」。這種詭辯的邏輯，更只是抗著反中大旗，轉移外交部的失職、失能。

事實上，諾魯可能從親台轉向親中的訊息，紐、澳的智庫、學者早有警示，外交部在嗆完黃介正後不久也驚覺諾魯的情勢有異，去年12月10日，外交部公布將原本駐斐濟代表周進發調任駐諾魯共和國大使，當時此一不尋常的人事調整，等於是外交部事後承認諾魯的邦交有危險。想藉由周進發曾在2014年至2019年擔任諾魯大使，熟悉當地政界關係，作最後努力。

沒想到的是，人事令發布一個月後，周進發今年1月12日才抵達諾魯，連遞交國書都有困難。甚至諾魯與中共建交、與我斷交的訊息，我方直到15日上午11點45分，因諾魯拒見我外交人員才能確定。

類似欠缺情資提早應變規劃、臨時驚覺而突襲式的外交人事布局，最近幾個月接連發生，除諾魯新大使搶救不及的案例外，外交部去年底把派駐歐盟才三個多月的代表俞大㵢緊急改派駐美代表，讓毫無外交官經驗、在外交部還不到一年的次長李淳改派歐盟，我國派駐歐盟代表從2020年下半年後，不到4年時間，從蔡明彥、陳立國、俞大㵢換到李純，以外交部駐歐盟這類大館而言，代表更換之頻繁，早在外交圈引起非議。

短短幾個月，外交國安團隊的一再判斷失準在先、應變荒腔走板在後，中共在選後對我採取外交圍堵等作為，並不令人意外，但在當前國際局勢變化迅速的情況下，光靠中共打壓的藉口，台灣面臨的實際外交困境不會就此消失，民進黨政府的外交國安團隊的應對方案何在？

民進黨在選前大打「中國介選牌」，不僅凡事歸咎對岸，里長、退將、學者等，只要赴對岸旅遊或與對岸官員有所接觸，動輒就被以反滲透法調查法辦，寒蟬效應不只阻斷兩岸間的交流管道，同時也讓我方掌握對岸的情報能力大幅滑落；連友邦遭對岸利誘，都難以事先掌控關鍵訊息，這樣的國安團隊，如何應付詭譎多變的當代世局，將持續考驗未來新政府。