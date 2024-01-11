【重磅快評】校園暴力頻傳　司法機關還在甩鍋

新北國中遭割頸案引發的喧擾未息，桃園前天又發生國中生毆打疑患有侏儒症的男同學，一旁還有同學起鬨，打人男學生去年也曾因在校內與同學口角，他具有幫派背景的父親率多名黑衣人圍毆對方。校園被黑幫入侵的嚴重性早已引發各方憂心，教師團體批評司法院推的新法欠缺配套，割頸案後毫無作為，司法機關無法苦民所苦，號稱溫暖的司法，卻顯得冷血。

國中生在校園內遭割頸案發生迄今已兩周，國教行動聯盟9日召開記者會指責，司法院欠缺作為，少保官未發揮作用、少輔會功能現縮等；司法院卻只輕輕回應將檢討與行政機關間的聯繫，並於下個月起於6都的法院試辦對高風險個案選任專責少保官，司法行政機關的麻痺不仁，與民眾距離之遠，也難怪不少教師感到灰心。

司法院在去年11月下旬的例行記者會上，還宣稱去年7月施行的「曝險少年行政輔導先行制度」已漸發揮曝險少年的保護輔導功能與成效。諷刺的是，這場宣揚政績的記者會才舉行完不久，就發生新北國中生割頸案。

此案不僅新北地院要求社群媒體噤聲、下架關於行凶者資訊，放任引爆衝突的女同學在外跟同學串證等處理態度，一再惹出爭議，此案更徹底暴露出司法院宣稱的保護兒少的司改里程碑，完全與現實脫節，對於曝險的兒少而言，政府究竟能給予真正的保護，還是推向更深的深淵，如今檢視相關數字，司法院以保護兒少之名，要求行政輔導先行的卸責心態，恐難辭其咎。

如同國教行動聯盟理事長王瀚陽所說，對於少年觸法，司法院前幾年修正《少年事件處理法》規定「行政輔導先行，以司法為後盾」，但實際狀況是，行政輔導先行後，司法卻未即時介入而產生漏洞，很多人擔心未來會再發生類似新北少年殺人事件。

就在新北國中生遭剛從少觀所出來不久的男同學割頸致死案發生前不久，司法院還洋洋得意宣稱，新制上路後3個月，各縣市少年輔導委員會共計接獲警察機關移送少年曝險行為事件343件，經評估後開案計246件，均無請求少年法院處理事件。

司法院所描繪的台灣社會，問題少年的行為都不是太嚴重，不須動用到少年法院，但現實社會裡卻是黑幫進校園搶人氣焰囂張，少年當槍手、加入詐團的人數節節上升；就像昨天桃園某國中校園內發生的霸凌事件，打人的男同學不是第一次與其他同學衝突，成長於黑幫背景的家庭裡，現行制度是否就任憑他仗著父親的幫派勢力在校內胡作非為，甚至以老大之姿吸收更多同學加入？政府如何保護這些少年？

桃園國中生霸凌事件廣傳後，教育局表示，初步調查是學生間言語誤會引發事件，已責成校方依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清；校方也啟動輔導、管教機制，分別對雙方進行輔導及管教措施，並轉介少年輔導委員會及輔導諮商中心。

這些官式的回應，真能解決目前暴力入侵校園的問題？第一線的教師感慨早已無力抵抗、甚至還遭受威脅，司法公權力不願及時介入，行政先行卻欠缺相關配套，讓第一線的教育人員心灰意冷。

國中生遭割頸事件後，專家提出相關資料顯示，少輔會的不開案率高達36％，不開案最大的原因就是不符曝險標準，政府只顧拉高曝險標準，無視理應負起的輔導責任，美化的數據終究遮蓋不住殘酷的社會現實。

這不是蔡政府第一次的修法與現實脫節，蔡政府主政下司法院推出的多項宣稱重大司改政策的法案，都已陸續發生因政策評估不足、一上路就惹議、甚至施行不到一年又要修法的風波，對於少年案件的處理方式，枉顧當初許多實務界內不同意見，如今印證政府宣稱保護兒少人權的美麗藍圖根本只是虛幻一場。