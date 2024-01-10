快訊

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

冷氣團開外掛！2時間點最冷直逼寒流 一圖看各地最低溫度

【重磅快評】陳建仁、國防部帶頭造假 誰要關3天？

聯合報／ 主筆室
國防部9日發出國家級警報，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同查看手機。記者杜建重／攝影
國防部9日發出國家級警報，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同查看手機。記者杜建重／攝影

大選倒數，國家機器快要成為「假消息中心」。國防部昨天發布國家級警報，英文標示錯把衛星當飛彈，行政院長陳建仁脫口而出「中國發射飛彈」，嚇壞國人；無獨有偶，陳建仁昨天3度堅稱高端疫苗採購有決標公告，很快就被衛福部打臉。從閣揆到部會都釋放錯假消息，重挫政府公信力，陳建仁和國防部誰要先關3天？

社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，「散布謠言，足以影響公共之安寧」，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。不論是高端或警報之亂，都被疾管署和國防部自證為假，嚴重影響公共安寧，各界檢討究責聲不斷，絕非一句道歉就可了事，也考驗民進黨政府「打假」是否玩假的？

國防部昨天狂發國家級警報引發社會不安，蔡英文總統和副總統賴清德卻予以高度肯定。蔡英文昨在高雄輔選時警報四起，人心惶惶，蔡第一時間說，「大家不要怕，發生什麼事情，總統都跟你們在一起」，民主社會就是要公開透明，可以增加社會的信賴。民眾黨總統候選人柯文哲吐槽，蔡英文說要大家不用害怕，「她講這一句話，才讓我害怕」，如果飛彈真的打來了，要往哪裡躲。

蔡、賴避重就輕，跳過國家級警報所引發的恐懼，反而是說真話的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農被綠營側翼圍剿。吳怡農昨質疑國防部警報內容混亂，官方的緊急應變訊息竟如此不明、落漆；對於被綠營出征，吳怡農忍不住發文回嗆，「何時開始，國防部是不允許被質疑？」

此外，針對高端爭議，陳建仁昨天在立法院答詢時一度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智質疑是假消息，電子採購網公開資訊也查無決標公告；陳揆竟公然怒批邱顯智「講白賊」，用假消息打擊政府。

不過，衛福部長薛瑞元稍後答詢時說，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告；疾管署稍晚也致歉表示，未能第一時間傳達正確資訊，誤認已將未刊登的決標資料，傳送至工程會電腦資料庫即屬決標公告之意。民進黨全力護航高端，結果證明「講白賊」的源頭竟是閣揆。

從高端到國家警報，陳建仁昨天一天被狠狠打臉兩次，用假消息打擊政府公信力的其實是政府自己。民進黨一手指著中共介選，另一手卻被質疑國家機器公然介選，民進黨立委趙天麟「親中小三」、立委羅致政「深偽影音」都攸關國家安全，事實查核中心不聞不問、打假機關不打假，行政機關「假中立」，無疑是社會最大亂源。

相關新聞

【重磅快評】陳建仁、國防部帶頭造假 誰要關3天？

大選倒數，國家機器快要成為「假消息中心」。國防部昨天發布國家級警報，英文標示錯把衛星當飛彈，行政院長陳建仁脫口而出「中國發射飛彈」，嚇壞國人；無獨有偶，陳建仁昨天3度堅稱高端疫苗採購有決標公告，很快就

【重磅快評】誰逼我們的軍人去當說謊者？

昨天（9日）深夜，總統府針對喧擾半天的中共衛星（飛彈）警報事件表態定調，認為不是對岸介選行為。今天上午，身為輿論質疑第一線的國防部，再度發出新聞稿，重申前一日針對中共衛星火箭發布「告警簡訊」，全程以國

【重磅快評】國家級警報介選疑雲 曝露嚴重國安問題

國防部昨天下午首度發布國家級警報引發巨大爭議，國防部今天表示，考量昨天中共衛星軌道異常，空作部依規定發布警報，作業全程以...

【重磅快評】恐怖分子選總統 國家隊丟芒果乾詐彈

國防部首次發布國家級空襲警報，沒人去躲防空洞，全國點評國安團隊演繹「中共介選」，三流劇本破綻連連。最戲劇化的是結局，「小...

【重磅快評】走味的芒果乾：國防部也跳下來介選？

下午15時17分，台灣全體民眾的手機突然響起「國家級警報」，指中國發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體...

【重磅快評】高端重訊擊中陳建仁靶心 黃天牧敢罰嗎？

行政院長陳建仁今率官員到立院針對「是否公布高端合約」進行專案報告，演出頗為激情。在野黨立委調侃民進黨，原來同意召開臨時會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。