【重磅快評】陳建仁、國防部帶頭造假 誰要關3天？

大選倒數，國家機器快要成為「假消息中心」。國防部昨天發布國家級警報，英文標示錯把衛星當飛彈，行政院長陳建仁脫口而出「中國發射飛彈」，嚇壞國人；無獨有偶，陳建仁昨天3度堅稱高端疫苗採購有決標公告，很快就被衛福部打臉。從閣揆到部會都釋放錯假消息，重挫政府公信力，陳建仁和國防部誰要先關3天？

社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，「散布謠言，足以影響公共之安寧」，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。不論是高端或警報之亂，都被疾管署和國防部自證為假，嚴重影響公共安寧，各界檢討究責聲不斷，絕非一句道歉就可了事，也考驗民進黨政府「打假」是否玩假的？

國防部昨天狂發國家級警報引發社會不安，蔡英文總統和副總統賴清德卻予以高度肯定。蔡英文昨在高雄輔選時警報四起，人心惶惶，蔡第一時間說，「大家不要怕，發生什麼事情，總統都跟你們在一起」，民主社會就是要公開透明，可以增加社會的信賴。民眾黨總統候選人柯文哲吐槽，蔡英文說要大家不用害怕，「她講這一句話，才讓我害怕」，如果飛彈真的打來了，要往哪裡躲。

蔡、賴避重就輕，跳過國家級警報所引發的恐懼，反而是說真話的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農被綠營側翼圍剿。吳怡農昨質疑國防部警報內容混亂，官方的緊急應變訊息竟如此不明、落漆；對於被綠營出征，吳怡農忍不住發文回嗆，「何時開始，國防部是不允許被質疑？」

此外，針對高端爭議，陳建仁昨天在立法院答詢時一度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智質疑是假消息，電子採購網公開資訊也查無決標公告；陳揆竟公然怒批邱顯智「講白賊」，用假消息打擊政府。

不過，衛福部長薛瑞元稍後答詢時說，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告；疾管署稍晚也致歉表示，未能第一時間傳達正確資訊，誤認已將未刊登的決標資料，傳送至工程會電腦資料庫即屬決標公告之意。民進黨全力護航高端，結果證明「講白賊」的源頭竟是閣揆。

從高端到國家警報，陳建仁昨天一天被狠狠打臉兩次，用假消息打擊政府公信力的其實是政府自己。民進黨一手指著中共介選，另一手卻被質疑國家機器公然介選，民進黨立委趙天麟「親中小三」、立委羅致政「深偽影音」都攸關國家安全，事實查核中心不聞不問、打假機關不打假，行政機關「假中立」，無疑是社會最大亂源。