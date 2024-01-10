【重磅快評】誰逼我們的軍人去當說謊者？

昨天（9日）深夜，總統府針對喧擾半天的中共衛星（飛彈）警報事件表態定調，認為不是對岸介選行為。今天上午，身為輿論質疑第一線的國防部，再度發出新聞稿，重申前一日針對中共衛星火箭發布「告警簡訊」，全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂介選情事。

然而對媒體提問，國防部宣稱之所以發布警報，是因中共衛星火箭偏離預定航道；然而該衛星的業主歐洲太空總署，昨晚就宣布衛星已經順利入軌，為何與國防部說法不同？國防部則沒有回答。

事實上，從昨天下午15時17分，全國民眾手機響起，接下來國防部一路的回答，都充滿各種疑點，都很難不讓人懷疑，是背後的「手」操作一切動作，而讓軍人在前面背鍋負責。

15時17分響起的警報內容，除了英文將衛星稱為Missile，火箭通過台灣上空，稱為air raid（空襲）之外，中文部分也稱「中國」發射衛星。在民進黨政府中，軍方是少數堅持依憲法架構，稱呼對岸為「中共」、「中國大陸」的單位，每天發布共軍在台灣周邊動態，包括發射衛星資訊，也不使用「中國」。此次的「防空警報」（原用詞，不是國防部後來改口的「告警簡訊」），擬稿很可能根本不出自軍方之手。

同一時間，人在高雄輔選的蔡總統，顯然都沒有受到警報大響，以及警報內容air raid、missile這類強烈用詞的影響，活動照樣進行。台上致詞的總統，在高雄市長陳其邁簡單告知後，對台下表示「沒關係，總統在這邊，大家不要怕」。總統身邊的維安團隊，也沒有任何要帶總統進行掩蔽的動作。

16時15分，國防部發出新聞稿，宣稱簡訊的英文用語「因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈」，特別向外界致歉。新聞稿也提及，火箭飛行路徑「非預警」飛越我本島南部上空，此點隨即引發質疑，這次歐洲太空總署的「愛因斯坦探針」衛星委由中國大陸發射，時間與路徑根本是公開資訊，為何國防部說是「非預警」？

面對媒體要求開記者會的聲音，國防部到晚間20時10分，才在LINE群組發布一支影片，由情報次長顏有賢、防空暨資戰處長莊鴻文出面解釋。這支「類記者會」當中出現的新線索是國防部宣稱，之所以先前偵獲中共衛星都只簡單發新聞稿，這次需要發警報，是因國軍發現火箭軌跡向北偏移預告路線，原本應通過巴士海峽上空，改為由台南穿入、台東穿出，因此發布警報。官員也說，兩節助推火箭分別墜落於大陸內部的貴陽與郴州，並無異常狀況

問題是，按照國防部發布的「正確」飛行軌跡，火箭向北偏移了100多公里，如此一來，愛因斯坦探針衛星就無法進入原設計的軌道。這可是國際大新聞，但是歐洲太空總署在台北時間9日晚間就已宣布，該衛星發射成功，反而我方「獨家」宣稱發射偏移。

對此，國防部並沒有解釋。

另外國防部也提到，「國防部依法對任何未經許可、申請，進入我防空識別區與領空之航空實體，都會全程掌握監控、適切應處；並於發生異常狀況時適時公布，視需要啟動空中告警預警系統」，然而官員在記者會中也證實，火箭通過台灣的高度超過500公里（該衛星軌道高約600公里），已經在大氣層之外。2022年中共軍演發射飛彈時，軍方才曾強調，大氣層之外的太空，並不算是領空主權範圍。如果要將「告警範圍」擴張到無限高，每天都有來自各國的多枚衛星從上空掠過，國防部只怕每天有發不完的告警簡訊。

這些問題，國防部都沒有回答。只有外界拿著公開訊息質疑到哪邊，發言內容調整到哪邊的回應，而且重點是，遠不像以往軍中發生重大意外，立刻舉行記者會，這次從頭到尾，不進行任何當面溝通。

如此可能滿足了高層的意志，替高層擋住了所有的子彈。問題是，如果軍人給外界的印象是不誠實，是隨時配合上級調整尺度；對長官的愛與巴結，高於對軍人身分的自尊自重。那麼，許多國軍官兵一直感慨的，社會大眾不重視不尊敬軍人，社會地位遠不能和先進國家相比......

關鍵在誰的身上呢？