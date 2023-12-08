【重磅快評】看著黃循財簽大單 我們卻要賴清德接班？

新加坡第四代接班人、副總理兼財長黃循財，以接班人之姿首訪中國大陸，與大陸國務院副總理丁薛祥共同主持中星合作聯委會，達成了24項成果；其中最重的成果是大陸商務部長王文濤與新加坡貿工部長顏金勇所簽署的中星自由貿易協定升級《議定書》。

根據這一升級版的自貿協定議定書，雙方對於准入條件從正面表列改為負面表列，並在服務貿易及投資自由化上，達成高水準的準則，包括升級為國民待遇或最惠國條款等，新加坡將在中國服務業獲得更大市場准入特許，中國承諾在建築、零售和批發等22個領域，不限制新加坡投資者的股權占比。

另一受矚目的成果是，雙方在跨境使用「數位人民幣」上邁出重大步伐， 准許兩國旅客使用數位人民幣進行消費，亦即無實體的數位人民幣將在實境的消費場景中被認可使用。

黃循財去年四月被人民行動黨指定為接班人，但他究竟何時會接下李顯龍的總理之位，還沒有具體時程；不過，黃循財顯然已被中共總書記習近平視為準領導人，於是用一紙高規格、高優惠的升級版FTA，為黃循財增聲壯色，用力堆疊他未來接班的政治籌碼。

同一時間，台灣社會卻為了另一位可能的接班人搔白了頭。賴清德毫不羞澀的台獨豪情，正為台灣燒紅了戰爭的熱灶；他選擇了在台獨追求上不遑多讓的蕭美琴搭檔，讓北京對台部門只能以獨上加獨的「獨獨配」定性兩人，兩岸的緊張形勢似就將捅破過去八年的天花板。

如果真是賴蕭這組候選人當選，一般估計不單兩岸ECFA早收清單可能一筆勾銷，曾經的自貿協議ECFA一併作廢，大陸還可能針對2504項認定台灣實施了貿易壁壘的商品，祭出嚴厲制裁措施。

新加坡這一在某位民進黨人眼中只當「鼻屎大」的國家，卻在美中之間實現了超完美平衡。不但在政治上玩得風生水起，在人均收入上，更讓台灣望塵莫及。

今天裝滿行囊準備返國的黃循財，當是躊躇滿志、意興風發，但有可能在不到四十天內登頂的賴清德，卻正在讓人民瑟瑟發抖。人民不只是憂慮出口在他當選後將遭遇斷崖式下墜，更憂心戰火隨時引爆。

這一潛在的惡劣形勢，就連美國都已坐立難安，葛來儀等三位重量級學者為文要求賴清德當選必須著手凍結台獨黨綱，可不是閒來無事寫的無聊文章，而是嗅出戰爭惡兆後按下的轟隆警報。

新加坡自建國的第一代領導人李光耀開始，就知生存是第一要務；治國不是談情說愛，沒有什麼浪漫的空間。但賴清德卻將台獨當成猶如唐吉訶德般的志業，好像縱使弄得頭破血流、人民生靈塗炭亦在所不惜。反諷的是，這種台獨浪漫竟讓許多人至今沉醉不醒，成了他走向大位的重要憑藉。

同樣是的接班人，一個簽了自貿協定，為人民帶來繁榮、昌盛的願景；一個卻不顧兩岸貿易即將破毀，還叫人民做好戰爭準備。黃循財與賴清德在不同的場景中，卻正好隔空詮釋了完全不同的治國理念與邏輯。

但看著簽下自貿大單的黃循財，台灣民眾心中不該有個大哉問：賴清德分明奔著戰爭前去，我們還讓這個人接班嗎？