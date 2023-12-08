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【重磅快評】COP28改變全球對使用核電的認知

聯合報／ 主筆室
我國能源轉型未能兼顧減碳，國際組織在今年的COP28峰會期間公布的資訊顯示，台灣減碳成績再度位居後段班。圖為風力發電與既有發電廠共存情況。 路透
我國能源轉型未能兼顧減碳，國際組織在今年的COP28峰會期間公布的資訊顯示，台灣減碳成績再度位居後段班。圖為風力發電與既有發電廠共存情況。 路透

正在杜拜召開的聯合國氣候峰會〈COP28〉已進入尾聲，我國因非氣候公約締約國，對於COP的進展一直只有嘴上關心：對照COP28是國際參與度最高的一次峰會，加以今年是史上地球增溫最劇烈的一年，對峰會揭示思考如何讓地球降溫的能源策略，台灣應檢討已然跟不上國際腳步的淨零碳排方向，若還是一如既往的不動如山，後果將難補救。

峰會期間，一些國際環境組織公布了國家及地區減碳成績，台灣被評比為後段班，成績非常差；但政府核心能源政策圍繞著非核家園，仍持續增加化石、碳能源比重，口頭上強調以綠能彌補非核家園造成的能源缺口，但糟糕的是非但2050綠電成長目標是隨意大開口，就連2025短期成長目標也宣布無法達成、已經跳票，這些減碳實績實在不光彩。

COP峰會最革命性的進展，是訂出2050核電占比是2020的三倍；能達標嗎？過去很難，2011福島毀滅性核災後更難，但這些困難近年在核電科技的快速進展下，讓過去的不可能變成可能。

福島核災後日本33座核電廠全停機，在經歷近年的努力後，已經有11座反應爐重新運轉、併聯發電。重啟已關閉的核電廠手續繁複，工程浩大；電廠必須以最新的核電科技檢修機組，再以最新的安全法規檢討電廠，全都通過後再報請專家審查，這是12年來只重啟11座反應爐的原因。

重啟電廠外，另個增加產能的途徑是電廠延役；以前核電廠設計壽命多為40年，屆齡即需關閉、除役，之後開始拆廠，拆一座廠約需10年時間。電廠延役近年越發提前，還在運轉的核電廠先提延役申請，無縫接軌延役發電，對產能提升大有助益。現況延役以歐美電廠居多，延役期間已有40年的作法。

提生產能除了延役，另被寄予厚望的是核融合發電技術趨於成熟；現況是中國大陸、美、法、日本都已有實驗型的核融合電廠，雖稱為實驗型，但再補臨門一腳即能商業運轉。此外，小模組反應爐發展迅速，裝置容量減小，但製造時間大減，設廠也省掉很多時間。

台灣的問題是非核家園政策是神主牌，在這樣的政治環境下不可能改變；全球核電環境已改變，台灣至少要開始討論改變的可能。

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