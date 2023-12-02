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【重磅快評】民進黨終對憲法表態 難撕賴清德台獨印記

聯合報／ 主筆室
民進黨總統參選人賴清德近日透過新聞稿方式表示會遵守中華民國憲法與兩岸人民關係條例。 圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德近日透過新聞稿方式表示會遵守中華民國憲法與兩岸人民關係條例。 圖/聯合報系資料照

昨天在眾多藍白陣營副手搭擋新聞中，有個看似不起眼，卻別有意義的資訊夾藏其中，賴清德主導的民進黨終於說出了「堅持依循『中華民國憲法』、『兩岸人民關係條例』處理兩岸事務」。雖是委由發言人以新聞稿形式一句帶過，並非賴清德本人發言，仍是年初就任黨主席後首見，是否意味著賴在兩岸論述更往中間靠攏，動見觀瞻。

依循「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，這兩句話國人並不陌生，是蔡英文總統在2016年與2020年，兩任總統就職演說上都提及的內容。由於憲法仍屬「一中框架」性質，蔡總統就職演說兩岸部分，雖被認為是「未完成答卷」，4年後亦然，造成兩岸關係持續冰凍，但不走上法理台獨的底線，倒也透過遵循憲法有了明確表態。

時間回推到2011年總統大選期間，蔡英文代表民進黨參選總統，照慣例訪美「面試」時，受到美方震撼教育。在結束華府行程前，外媒引述匿名美國政府高層，稱美方對她是否能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑，讓蔡吃了一記悶棍。

直到2015年，蔡英文再度以總統參選人角色訪美，這回美方才「開綠燈」；當中被認為很重要的一個橋段，即是蔡在智庫演講時指出，將在中華民國現行憲政體制下，持續推動兩岸關係的和平穩定發展。

賴清德自參選總統以來，兩岸關係言必稱「四個堅持」，延續「蔡英文路線」的背後，卻只做了半套；顯而易見的不同在於，賴清德除了在國名議題上主張，憲法上的名字就是中華民國外，從來不承諾要遵循憲法來處理兩岸關係，大打台獨擦邊球。

這也是美方「疑賴論」的重要來由之一，若要說蔡英文半調子的兩岸論述尚具有可預測性、一致性，那連憲法都說不出口的賴清德，無疑不只陸方不滿意，美方也多有質疑。

近日，三位美國對陸關係學者聯名投書美國「外交事務」期刊，呼籲賴清德若當選，應考慮凍結台獨黨綱。美方關切賴清德風向再起之時，民進黨昨天一篇制式新聞稿中，終於在賴清德成為黨內一把手後，首度提及「堅持依循『中華民國憲法』、『兩岸人民關係條例』處理兩岸事務」。

賴清德縱然透過婉轉方式表達了接受憲法底線，但最直接的問題是，現行憲法仍是一中框架，與更接近兩國論的「四個堅持」，有根本上的扞格，一並呈現更顯突兀，蔡英文迄今沒能解決論述邏輯的不連貫矛盾，到賴清德亦然。

聽其言還得觀其行，民進黨近期的選舉操作，和遵循中華民國憲法差了十萬八千里，踩在灰色地帶在造勢場合包裝台獨概念，以謀取選舉紅利比比皆是；若言行不一，那美其名的服膺憲法說，到頭來也是白搭。

選戰進入最後白熱化階段，賴清德此番表態意味著最後決戰關頭，在意識形態上可能更往中間靠攏，以爭取更多中間選民的企圖。但「務實的台獨工作者」真能撇去根深蒂固的台獨印象嗎？還有很大問號。

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