【重磅快評】民進黨終對憲法表態 難撕賴清德台獨印記

昨天在眾多藍白陣營副手搭擋新聞中，有個看似不起眼，卻別有意義的資訊夾藏其中，賴清德主導的民進黨終於說出了「堅持依循『中華民國憲法』、『兩岸人民關係條例』處理兩岸事務」。雖是委由發言人以新聞稿形式一句帶過，並非賴清德本人發言，仍是年初就任黨主席後首見，是否意味著賴在兩岸論述更往中間靠攏，動見觀瞻。

依循「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，這兩句話國人並不陌生，是蔡英文總統在2016年與2020年，兩任總統就職演說上都提及的內容。由於憲法仍屬「一中框架」性質，蔡總統就職演說兩岸部分，雖被認為是「未完成答卷」，4年後亦然，造成兩岸關係持續冰凍，但不走上法理台獨的底線，倒也透過遵循憲法有了明確表態。

時間回推到2011年總統大選期間，蔡英文代表民進黨參選總統，照慣例訪美「面試」時，受到美方震撼教育。在結束華府行程前，外媒引述匿名美國政府高層，稱美方對她是否能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑，讓蔡吃了一記悶棍。

直到2015年，蔡英文再度以總統參選人角色訪美，這回美方才「開綠燈」；當中被認為很重要的一個橋段，即是蔡在智庫演講時指出，將在中華民國現行憲政體制下，持續推動兩岸關係的和平穩定發展。

賴清德自參選總統以來，兩岸關係言必稱「四個堅持」，延續「蔡英文路線」的背後，卻只做了半套；顯而易見的不同在於，賴清德除了在國名議題上主張，憲法上的名字就是中華民國外，從來不承諾要遵循憲法來處理兩岸關係，大打台獨擦邊球。

這也是美方「疑賴論」的重要來由之一，若要說蔡英文半調子的兩岸論述尚具有可預測性、一致性，那連憲法都說不出口的賴清德，無疑不只陸方不滿意，美方也多有質疑。

近日，三位美國對陸關係學者聯名投書美國「外交事務」期刊，呼籲賴清德若當選，應考慮凍結台獨黨綱。美方關切賴清德風向再起之時，民進黨昨天一篇制式新聞稿中，終於在賴清德成為黨內一把手後，首度提及「堅持依循『中華民國憲法』、『兩岸人民關係條例』處理兩岸事務」。

賴清德縱然透過婉轉方式表達了接受憲法底線，但最直接的問題是，現行憲法仍是一中框架，與更接近兩國論的「四個堅持」，有根本上的扞格，一並呈現更顯突兀，蔡英文迄今沒能解決論述邏輯的不連貫矛盾，到賴清德亦然。

聽其言還得觀其行，民進黨近期的選舉操作，和遵循中華民國憲法差了十萬八千里，踩在灰色地帶在造勢場合包裝台獨概念，以謀取選舉紅利比比皆是；若言行不一，那美其名的服膺憲法說，到頭來也是白搭。

選戰進入最後白熱化階段，賴清德此番表態意味著最後決戰關頭，在意識形態上可能更往中間靠攏，以爭取更多中間選民的企圖。但「務實的台獨工作者」真能撇去根深蒂固的台獨印象嗎？還有很大問號。