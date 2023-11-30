【重磅快評】「你問過爸媽嗎？」吳欣盈嗆問，柯Ｐ最能答

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲推出「柯盈配」，但副手「新光大公主」吳欣盈才上線就惹議，引戰指數不輸柯Ｐ，口舌風波還能倒打柯文哲。一句衝著媒體「你當記者有問過爸媽嗎」的反嗆，簡直就是指著鼻子直批柯媽寶。

吳欣盈帶著柯文哲出席「台灣工商企業聯合會30周年慶」，特地介紹理事長許顯榮是她的舅舅，都是自己人。不料許顯榮卻在台上拉起國民黨參選人侯友宜的手喊「凍蒜」。隔天許顯榮解釋說與柯不熟，跟侯比較熟，還透露對吳欣盈參選很驚訝，她都沒跟家族講。

媒體據此問吳欣盈當副手是否跟家人討論過，吳欣盈憤怒回嗆「你當記者有問過爸媽嗎」，強調「每個成年人要對自己負責任」。記者追問「所以自己做決定就可以了？」吳欣盈更指責記者「你這樣子是在剥削女權嗎？因為是說父權社會都要問，問男人、問先生、問父親，女生才能做決定嗎？」

民進黨總統參選人賴清德面對大學生提問民進黨貪腐之事，反問有哪一個具體事件，態度相當傲慢。然而，比起吳欣盈反嗆記者並大扣平權帽子，賴清德略遜一籌。

不論性別，面對重大決定，與家人討論，是尊重家人；對於可能影響家人的決定，卻不與家人商量，則是自私行為，破壞家人情感。這和剥削女權或父權社會有什麼關係？吳欣盈的平權意識，或說「柯盈配」的平權主張，竟是這種無限上綱的內涵與水平？

不知道柯文哲算不算吳欣盈的平權模範？當過醫生、教授、首都市長，現在都在選總統了，什麼事都還是媽媽作主。藍白合破局，三娘教子有方；只當正、不當副，也是聽媽的話，不論是柯媽或黃媽。

但吳欣盈反嗆「你當記者有問過爸媽嗎」，彷彿也在質問柯媽寶。許多媒體人當記者不一定問過爸媽，但他們考大學選填新聞傳播相關科系，很多爸媽都給過意見。柯文哲考醫學院、當醫生，更是柯爸將自己的夢想放在柯文哲身上，柯媽就說，「柯文哲也很乖，照老爸的意志。」

柯文哲既媽寶又父權，外界見怪不怪，柯粉不受影響。大公主最好趕快適應。