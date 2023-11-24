【重磅快評】藍白分裂對上團結綠 侯柯本命區拉警報

2024各方參選勢力大勢抵定，藍綠白總統局勢牽動立委選戰。民進黨要拚「第三次完全執政」，立委席次將成大選主戰場，民進黨總統參選人賴清德絕對不會躺著選，決勝點可能從「決戰中台灣」挪移至「決戰北台灣」，綠營大軍壓境，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲的雙北本命區正在拉警報。

藍白合不合昨鬧場一整天，賴清德卻沒閒著，全天在南部跑了大小11場輔選行程，固樁之餘，他還反問台下支持者：「我這樣有躺著選嗎？」眼看藍白大分裂，當然是民進黨最好時機，所謂「趁你虛、要你命」，賴清德全力蠶食鯨吞，藍白分裂對上團結綠，原本可能PK盤的立委選區，在民進黨執政的主場優勢下，形勢相對綠營較有利。

不過，賴清德和新潮流系日益茁壯，不僅是藍白最大對手，對民進黨其他派系更是芒刺在背，全台各地都有泛綠自家人內訌的伏筆。台北士林、大同選區「堅偉心結」，初選勝出的民進黨議員王世堅和現任立委何志偉的恩怨難解；退出民進黨的立委蘇震清由兒子蘇孟淳代父出征，對上屏東縣前縣長潘孟安子弟兵徐富癸。表面看似黨內競爭，背後卻劍指賴系人馬，只是在民進黨大勢看好下，黨內不滿星火只能在角落悶燒。

藍白競合則矛盾盡現，民眾黨提名11席區域立委，原本寄望藍白合拉抬小雞選情，結果「大人吵架、小孩遭殃」。藍白總統大選堅壁清野、楚河漢界，藍白友軍瞬間變敵軍，不只北市、桃園、宜蘭、金門等藍白競爭選區將廝殺更激烈，台中市長盧秀燕能否輔選民眾黨台中立委參選人蔡壁如，恐怕藍營支持者都打問號；柯文哲妹妹柯美蘭雖以無黨籍登記參選新竹市立委，但柯家色彩鮮明，藍營支持者投得下去嗎？

不分區立委更是藍白決戰點，侯柯卯足全力搶政黨票，藍白分裂後，雙方戰火只會更不留情面。藍白鷸蚌相爭的結果，當然就是民進黨漁翁得利。

過去政黨板塊「北藍南綠」，但在柯文哲參戰後，傳統板塊將重新洗牌，以往總統大選常訴求「決戰中台灣」，但民進黨已將重兵部署北台灣，劍指侯柯本命區，民進黨高雄市長陳其邁更點出，2024大選的重中之重將是「決戰雙北」。

侯柯2人3腳，藍白聯軍近日才倉皇成軍，賴清德正全力衝刺，朝野攻守易位，2024決戰立委，這一仗將是在野黨的艱困選戰。