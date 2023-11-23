【重磅快評】藍白合不合太拖戲 綠營樂得續封官加爵

藍白合不合許多人仍在等劇終結局，卻不知綠營內部自己人的搶位大戰持續悄悄進行，距離大選剩不到兩個月，仍不斷封官加爵，絲毫沒把超過6成希望下架民進黨的民意看在眼裡。

明年大選後，一月十九日後，中央政府的人事案原該等新政府上任後決定，但目前執政黨仍不斷運用權力安插自己人，總統府最新公布的勞動部政務次長許傳盛就是一個明顯例子，

許傳盛目前是監察院院長陳菊辦公室主任，在陳菊擔任高雄市長期間曾擔任過高雄市觀光局長、客家事務委員會主委、副秘書長等職務；如今勞動部長許銘春也在陳菊是高雄市長的子弟兵，菊系人馬不但早已搶占中央各部會、國營事業，在距離大選不到兩個月的現在，還持續內舉不避親的安排菊系人馬出任政務官。

民進黨內爭搶位子的情況，許傳盛跟勞動部不是唯一，最扯的是，至今還有多個部會持續處理極具爭議的人事案；正如蔡政府執政這幾年，用人唯親、派系分贓，從行政、司法、監察甚至到考試院，都不斷有引發非議的人事案。

法務部調查局在大選前提出組織法修正法案，以打詐、資安等為由，要增設一名科技副局長，藉著情治單位的勢力，快速闖過重重關卡，連綠營立委都忍不住質疑：迫切增加副局長的原因是什麼？

明眼人都知，如果是因應案件量暴增，該增加的是基層人力、而不是高官職缺。

蔡政府這幾年利用人事權控制所有制衡機制，不僅讓監察院毫無打老虎能力、淪為昔日民進黨口中可廢除的打蚊子院；對司法、國安人事的掌控，更是只有「自己人」才可能獲得青睞，藉此掌控所有政府弊案的可能發展。

藉由人事權削弱制衡機制，掌管中央政策的部會用人看親疏遠近、而非專業，是蔡政府這幾年破壞體制、飽受各界詬病、民意流失的一大關鍵。

距離大選不到兩個月任命的政務官，何止是五日京兆，但正因當今欠缺有效的監督力量，才任由執政黨還持續為所欲為。