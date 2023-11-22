【重磅快評】以色列有高官子女參戰名單，台灣呢？

在國際社會趨於兩極的挺以或挺巴氛圍中，以哈戰事進展卻出乎許多人意料，以軍以大致完成北加薩的占領及清剿，並宣稱將進入進軍南加薩新階段；於此同時，據報導以色列媒體也公布了一份括總理內唐亞胡長子及總統之子在內的以色列部長級以上高官子女參戰名單，只有一人因子女未成年而未入伍。

在10月7日哈瑪斯武裝份子無預警侵入以色列，造成千餘名以色列平民及士兵死亡之後，以色列很快即展現其聞名於世的「全民皆兵」實力與決心，短時間內即動員數十萬後備部隊，期間雖傳出內唐亞胡有子在美滯留情事，但如今這分高官子女參戰名單，顯然已足以向世人展現其全民團結護土決心。

以色列內閣成員不多，但整份名單羅列出來仍讓人震撼不已，除了總理及總統兒子，還包括兩名無職務部長共五個兒子、社會保障部長的兒子、交通部長的長女（軍官）、經濟部長的女兒、移民和整合部長的兩個孩子，科學、創新和技術部長的兒子，教育部長的兩個孩子、戰略規劃部長的兩個兒子、安全部長的18歲兒子、勞工部長四個孩子和她四個女兒的各自丈夫、司法部長的兩個孩子，以及農業部長的「所有孩子」。

並且，這些「官二代」可不是僅僅在部隊裡「打醬油」，例如以色列總統之子目前即處在失聯狀態，以色列第一夫人日前即表示，對所有女性來說這段日子都非常艱難。

拜習會後，雖然大陸國家主席習近平否認有出兵攻台計畫，但明眼人一看即知這只是玩文字遊戲，畢竟陸方可從未明言就算台灣踩了台獨等紅線陸方也不會攻台。但民進黨總統參選人賴清德卻解讀稱，這是打臉在野黨操弄的戰爭謊言。果不其然，大陸國台辦隨即表示賴是斷章取義，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「戰爭製造者」形象。

紅、綠、藍怎麼打口水戰是一回事，人民真正關心的是，一旦台海戰雲突起，政府的準備與決心又在那裡？

從創立黑熊學院的沈伯洋被列為民進黨不分區立委第二名，顯然也凸顯民進黨政府的戰略及政治意圖，包括推廣民防教育，提升民間備戰及嚇阻力，乃至強化認知作等等。

直言之，相較以色列高官子女參戰名單宣示的決心，沈伯洋的「入列」及其代表的意涵，只怕帶有更多「別人的囝死袂了」意味。日前傳出教育部配合國防部推動就學服役3+1方案，但申請的役男僅46人，家長和學生即指重點在於不想服兵役，自然更不會壓縮大學生活提早服役。其實未明言的只怕是，面對當前台海緊張局勢，又有多少父母子女願意去賭「未來不會上戰場」的機率？

或許，民進黨政府真正該做的應是仿效以色列，調查從政黨員子女的人數、動向及意願，並羅列出一份志願加入國軍名單。相信只要名單一出，必可起帶頭效應，又何勞認知作戰或黑熊部隊去鼓動人心？