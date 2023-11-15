【重磅快評】民進黨對藍白合的酸葡萄 是在照鏡子

國民黨、民眾黨共推正副總統候選人方案出爐，意味藍白合跨出重大的一步。如無意外，非綠陣營整合一組人馬挑戰民進黨，促成政黨輪替的希望十分濃厚。毫無意外的是，對此民進黨拋來酸言酸語，說藍白「分贓」、「搓圓仔湯」有之，抹紅說是「承國台辦之意」的也不在話下。但這些指控，其實只是反映出民進黨自己的暗黑心理。

世界上多黨制的民主國家甚多，因此聯合內閣的情況並不少見。不管是選前就談妥合作，或者選後再談怎麼組成政府，都不是什麼匪夷所思的事。2000年民進黨在未掌握國會多數情況下，堅持少數政府，導致種種憲政亂象，才是舉世罕見。

況且，民進黨號稱是「派系共治」，實際上就是「黨內有黨」。舉凡不分區提名、正副總統搭配，都離不開派系的影子。而在過去，民進黨就不只一次發生黨內競爭對手組成「正副總統候選人」的情況。2008年的謝長廷、蘇貞昌組合，還有2020年的蔡英文、賴清德組合，皆是如此。不同政黨的組合叫分贓、搓圓仔湯，難道民進黨的「派系配」就是詞嚴義正？

至於所謂「承國台辦之命藍白合」，就更荒謬了。民進黨執政讓兩岸急凍，就動輒抹紅其他黨派、民間甚至宗教人士、團體與大陸的交流。看來也是沒有招了，才又回到「抗中保台」的老路。

而且說到「境外勢力介選」，極可能擔任賴清德副手的蕭美琴，也不斷有訊息顯示其實是「美國要的人」，因為美國「對賴清德不放心」。賴清德自己因為「境外勢力」找了蕭美琴，全黨就以為別人也是因為「境外勢力」才組成搭檔嗎？

對於藍白合，民進黨真正該檢討、反求諸己的，是應該想一想：原本自稱「深綠」、「看不起國民黨」，而且還是陳水扁御用醫師的柯文哲，為何短短10年時間，就變成為了下架民進黨不惜和國民黨合作的政治領袖。民進黨如果搞不清楚原因所在，明年政黨輪替也只是剛好而已。