【重磅快評】建案公安要料敵從寬 不能因房子沒垮就說可住人

上個月七日台北市「大直基泰」建案開挖基礎時連續壁崩坍，大廈的基礎報銷，還損及鄰居六棟二十五戶房舍坍陷，是北市近年最大宗工安事故；市府緊急撤離受損鄰棟住戶，二十五日動工拆除這二十五戶危樓，以為問題告一段落可結案；其實損害還在持續，對面雙號住戶發見房子也塌陷，顯然大直基泰的整塊基地安全都有問題。

前兩天，市府委請技師現勘，發現已拆除的二十五戶對面雙號住宅石頭掉落現象明顯，外牆明確觀察到累積沉陷已達七公分，結構技師判定「無立即性危險」後離開了，因為基泰案善後的市府指揮中心已撤離，當然沒有進一步的動作，民眾膽顫心驚的還住在裡面。

檢調已著手偵辦基泰坍陷案。調閱市府轉來的資料，竟發現坍陷之前的監測數據早發現警訊，地面沉陷、連續壁內傾都有明顯數據，但工地負責人沒有任何補救動作，據說因老闆有「繼續做下去」的交代；受損的鄰宅前幾個月就不斷陳情，但市府回文是「無危害公共安全之虞」，因而讓忐忑不安的受損鄰戶一直住到房子坍陷。

不只之前相關監測值顯示異常，其實基泰及鄰棟的沉陷一直持續。七日坍陷後市府圍起圍籬，不久民眾即發現圍籬邊上明顯沉陷，當時基泰人員說，是民眾回家搬東西，卡車進出頻繁造成。這樣的解釋可能會忽視沉陷警訊。

其實基泰的業主最該擔心沉陷發生。基地位在基隆河截彎取直填出來的灘地上，變動可能極其大，這樣的基地要蓋房子，必要的動作一是地質改良，這要花不少錢，且要做多大面積改良也沒把握；第二項要做的是打岩錨，穿過泥質脆弱區，紮根到礫石層才安全。這兩項動作基泰最清楚有沒有做，做得確實與否？簡單說，坍陷不會是突發。

基泰持續坍陷並不意外，市府同意技師「無立即性危險」的判定，沒有把握機會立即補救，這實在消極；難道要等到對面鄰房坍陷成危樓再來處理？果如此，政府將是災害的幫凶。