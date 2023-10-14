【重磅快評】柯當正是唯一方式 藍白合變分手擂台？

眾所矚目，「藍白合」會前會今天下午登場，柯、侯核心幕僚黃珊珊和金溥聰銜命會談，由於藍白合對2024至關重要，外界將下午會談形容是「黃金會談」。黃珊珊和金溥聰兩人過去「主戰」色彩鮮明，民眾黨總統參選人柯文哲又提前放話「柯當正」是勝選唯一方程式，藍白合若變成淘汰賽，原本在野團結整合戲碼可能變成分手擂台。

國民黨與民眾黨今天下午在福華飯店舉行幕僚會談，根據規畫，雙方陣營將先舉行會前記者會，結束後立即會議，結束後再舉行會後記者會；記者會細節也巧妙兼顧平衡，會前記者會由侯辦發言人李利貞主持，會後則改由柯辦發言人吳怡萱主持。

表面看似整合、對等的幕僚會議，檯面下卻是暗潮洶湧。黃珊珊上午先在臉書發文，重申「公開透明、公共辯論、公正民調」三個方案，強調一場公平公開的比賽，才能服眾。柯文哲接受TVBS專訪時也揚言，唯一勝選可能就是「柯當正、藍推副手」，且鴻海創辦人郭台銘一定要拉進來，他自認這樣會贏、且會大贏。

柯文哲在專訪中也表示，這幾個月他看過多家民調，若是藍綠一對一對決，就是「柯當正的」勝率最高，原因是年輕人不可能投國民黨；至於深藍或忠貞國民黨員，因為不想讓民進黨總統參選人賴清德當選，深藍仍會含淚投票給他。當問到是否可能與國民黨總統參選人侯友宜組成「柯侯配」？柯文哲語帶保留說，若民調比輸了，他認為「侯不會當副的」。

對於白營頻頻出招，國民黨秘書長黃健庭連「上帝」都搬出來擋子彈，「如果能以國家人民福祉利益考量，上帝也在看，我們用真心以人民福祉為念，祂也會祝福我們，今天目標就是要好好談。」

國民黨自認縣市長、立委席次多，當前政治實力遠大於民眾黨，沒有理由屈居副手；但柯文哲的談話似乎在為藍白合定調兩大前提：一是柯文哲只能當正的、二是柯侯配機率低。藍白合若變成單淘汰賽，會談將埋下破局變數。

藍白合本來是要促成「非綠聯盟」，但柯文哲不斷使出外科手術切割法：「我不當副手」、「只能民調決勝負」，如果柯文哲的劇本已經寫好，只是不讓你偷看，只會壓縮雙方協調的彈性空間。在野團結的劇本若愈來愈往分手擂台的劇情上演，賴清德將是最開心的觀眾。