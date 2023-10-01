【重磅快評】防治登革熱 不能只靠市長黃偉哲下海噴藥

時序進入10月，今年這波登革熱疫情進入高峰，全台病例已超過一萬一千餘，九成都發生在台南市東區；市長黃偉哲此時完成登革熱施藥人員訓練課程，取得施藥人員證照，也揹起20公斤重的熱煙霧機，上火線在台南市東區噴藥；市長一馬當先當然對防疫起鼓舞作用，但防疫指揮官當噴藥兵之外，有更重要的任務。

市長親上火線噴藥自然是好事，但畢竟是剛拿到噴藥人員資格，自知戰力有限，因而得聽清潔隊長指揮做動作，只有防疫兵的貢獻，這不對的；再者，市長未穿化學防護衣，白襯衫、西裝褲揹煙霧機上陣其實是錯誤示範。而且登革熱防治有「巡、倒、清、刷」四步驟，不是噴藥、倒乾淨積水容器就可以，務必把積水容器壁上的蟲卵刷洗乾淨，否則蟲卵孵化病媒蚊將暴增；昨天黃偉哲可能只做了噴藥一項。

或許市長在想，當年郝柏村當團長時率官士兵全副武裝下海操練泳渡，任陸軍總司令時視察部隊，穿著三星上將軍服現場示範臥倒戰技，全軍都要做標準，對陸軍戰力、概念提升極為人稱道；敢親身示範有前提是自己懂，且的確很行，事實也是郝柏村之後沒有將領敢這麼做。

需提醒黃偉哲，市長的角色是登革熱防疫指揮官，不是噴藥兵，不能捨本逐末。台南市上一波登革熱猛爆在2015年8月，當時市長賴清德因為抗議議長李全教涉賄選拒絕進市議會，之後賴清德遭監察院彈劾、公懲會記申誡，理由是他漠視市長列席議會義務，只有在監察院糾正市府防疫績效時，通篇陳述都是賴清德防疫指揮紊亂，啟動時機也延誤。這點黃偉哲應辨認清楚。

黃偉哲親上火線噴藥不只一個對照組，最近是屏東高爾夫球製造大廠明揚科技大爆炸慘劇，消防局長許美雪勘災時的言行。許局長說她消防專業的書籍都念了，也熟悉消防行政文書實務，只是沒上過火場救災，言下之意是自認勝任救災，這點社會普遍認為沒進過火場，談何救災？其實，許美雪單是穿休閒便服火場勘災一項，就被認為這證明專業不及格；是不是適任救災指揮，評斷標準早已確立。