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【重磅快評】台灣的塗鴉管理捉小放大？

聯合報／ 主筆室
台鐵樹林調車場日前遭人闖入，噴漆塗鴉破壞自強號新款EMU3000電聯車，台鐵局委託清潔公司處理。 圖／台鐵局提供
台鐵樹林調車場日前遭人闖入，噴漆塗鴉破壞自強號新款EMU3000電聯車，台鐵局委託清潔公司處理。 圖／台鐵局提供

這兩星期，台鐵、捷運南北發生四起車廂遭塗鴉事件，輪軌公司出面嚴厲譴責「嫌犯」的違法塗鴉，揚言將依法究辦，最重可以罰一百萬元；輪軌公司所屬鐵路警察、捷運警察抓嫌犯不夠力，還洽請刑事局技術指導。幾件街頭塗鴉，在台灣成了交通單位主導的警察抓嫌犯事件，本該是主體的塗鴉文化、街頭藝術被忽略了，整起事件捉小放大？

塗鴉是發源於上世紀六十年代美國紐約等幾個國際大城市，初期只是普羅民眾抒發自己的想法，談不上是「文化」，更與「藝術」有相當距離；進到塗鴉中期，漸漸有了意境，尤其是罐裝噴漆等新興塗裝工具興起，塗鴉在世界各地迅速擴張，性質也從初期的破壞行為進入藝術領域；這時社會也漸漸改變對塗鴉的認知，逐漸轉型為街頭藝術；進入廣告、商業設計領域後，讓塗鴉站穩了生存空間。

關鍵一役發生在上世紀末，紐約長島房地產富商提供他長島大面積倉庫區空間讓街頭藝術家進駐、創作，富商的創舉徹底改變長島形象，一舉振興了長島文化及觀光業。另個事件發生在最近，二十多位街頭藝術家向布魯克林聯邦法院提出訴訟，要求法院依「視覺藝術家權利法案」保障傑出的公共藝術作品；這項訴訟已成案，尚未判決；如果勝訴，將有數以萬計傑出的公共藝術品獲得存在保障。

台灣有沒有「傑出的公共藝術作品」？這問題不好回答；如果改問台灣存在塗鴉空間嗎？一樣很難回答；過去台灣的公共空間如自由廣場是曾有過類似塗鴉圖像，但大多是集會遊行的政治訴求，談不上是塗鴉作品，頂多只是表達政治訴求的潑漆行為而已；對照美國塗鴉文化的發源、進階到今天登上高級藝術境界，甚至一些作品獲受肯定的藝術博物館典藏；台灣似乎尚未入門。

台鐵、捷運車廂遭塗鴉事件，「嫌犯」半夜偷爬圍牆靠近車廂，塗鴉之後迅速撤離；事件曝光後遭到警方圍捕，這其間沒有任何塗鴉的文化考慮介入，竟然是交通、警政單位主導，那是不是犯嫌抓到了，台灣就沒有塗鴉文化需思考？塗鴉文化在世界各國蓬勃發展，已開發國家只有日本不認可，難道台灣親日要學這項？

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