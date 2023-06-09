【重磅快評】幼兒園餵藥案處理過慢 侯友宜選情受衝擊

新北市幼兒園餵藥案引起社會憤慨，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜在政大演講兩度鞠躬道歉，顯見已察覺事態嚴重。檢視選戰團隊六月八日一整天步調荒腔走板，侯陣營後續的危機處理能力，將決定餵藥事件是否成為壓垮侯友宜選情的最後一根稻草。

侯友宜八日晚間政大演講中強調，幼兒園居心叵測的老師對幼兒做出令人痛心的事，讓孩子受到傷害、讓家長不安心，「我為保護孩子不夠周全，深深一鞠躬給大家致歉」。他兩度鞠躬，強調會和家長站在一起，也說明新北市接到檢舉後，馬上報請檢察官指揮偵辦，也成立專案小組啟動行政調查，才發現不是單一個案。

不過，回顧整起事件，早在二至四月期間，三名家長發現子女易怒、自殘，四月底透過一九九九專線通報市府未獲回應，五月十四日晚間七時家長首度報案，驗尿後發現有安眠鎮定類藥物數值，教育局稱五月十五日才獲報。檢方十八日搜索幼兒園，新北市才開始針對個案追蹤、檢驗後，發現有八人體內呈現「巴比妥」藥物微量反應，八日二度搜索，新聞擴大。

這起事件本身已經很嚴重，姑且不論若第一時間就對幼兒園全員藥檢能否止血。看看當事件延燒後，侯陣營如何處理？

昨天上午，面對民進黨攻擊侯友宜只顧選舉、跑行程，侯友宜競選工作室發言人呂家愷先對外說，「希望不要延伸事件的政治性」，強調大家都是第一時間關心，最可惡的是發現有心人士，把議題拿到議會，變成攻擊侯友宜的主題。加深對手指控「不扛責、政治化」形象。

當事件火速升溫，侯陣營似乎沒有察覺全民憤怒，下午二時，侯友宜臉書發出當天第一篇貼文，竟是針對民眾黨總統參選人柯文哲在日本談釣魚台抨擊，貼文寫到「釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間」，批評柯文哲本末倒置。幕僚敏感度簡直零分。直到晚間八點，才在臉書針對幼兒園餵藥案說明痛心自責，並再次道歉。

回到事件本身，新北市教育局稱將這批學童轉到私幼，家長也可以參加公立幼兒園、非營利幼兒園的名額抽籤。實情是，已有私幼不願接收這些孩子，還要去公幼抽籤？

選戰倒數七個月，侯友宜政大演講時，學生高舉的標語「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」，恐怕選前都將如影隨形。總統大選非地方選戰，選戰團隊危機處理若慢半拍，幼兒案後座力將持續顯現。