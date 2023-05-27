【專家之眼】指望執政黨告訴你im.B真相，別作夢了

最近僅因一個詐騙集團，就使執政黨陷入連串貪腐疑雲。看看檢調與監察廉政機關對官商分際的沉默無語，再想想前總統陳水扁家族趴趴走和高調入監姿態的「榜樣」，以及該黨推薦的總統候選人賴清德對扁家態度，皆在提醒人民，政黨必須輪替執政的重要性。

相關爆料資訊很多，大約是涉嫌利用借貸媒合平台im.B詐騙吸金的集團主嫌曾國緯，提供屋舍、座車給綠委陳歐珀競選後援會與服務處使用，陳的妻女也獲得若干好處。此外還有交通部、台鐵局高層官員被拉到豪宅招待所、檢調及明星檢察官涉案傳聞。綠營為了救火，開始公布藍營政客與詐團人物合照，再引發更多綠營高層與詐團餐敘、合照的訊息流傳，名單包括監察院長陳菊、總統府副秘書長黃重諺、總統府前秘書長蘇嘉全、時任基隆市長林右昌，以及警政署前署長陳家欽等。

其實目前流出的訊息有些看來屬於灰色地帶，但在官箴與綠營反應部分引發疑慮。而一起抹黑的泥巴戰打法大家並不陌生，人民會支持把所有有問題的政客抓起來法辦。但重點是，公權力現在綠營手上，但他們看來並不想釐清事實。

相較於檢調單位對之前新竹市長當選人高虹安，及現在詐團高調展開多波偵查搜索，外界卻不知檢調與監察廉政機關，是否開始對已知收到好處與招待的綠營立委官員做些調查，或者至少展開了行政調查？後者目前除法務部已明言有做外，交通部回應表示「當時配合立法院考察的人員職務多已異動，不清楚當時狀況，但能確定當時是由交通部長林佳龍率團。」台鐵局對此僅回應「不做回覆」。

一個詐騙集團就可以把政府搞得醜態畢露，更讓人聯想其他財團怎麼招待立委官員。至於萬一違法貪汙的下場如何？這陣子陳水扁家族因為入監、修法也跑出來湊熱鬧，讓人回想起民進黨前次執政末期，引發了紅衫軍抗議的貪腐醜態。除了感嘆綠營政客腐化速度之快外，貪了那麼多，二位當事人卻能以各種理由在外活動，法律規則在他們面前也盡皆轉彎；而終於有家族成員入監服刑，卻是短短一年。

綠營總統候選人賴清德，曾對扁案做過表態。2019年與蔡英文競爭黨內總統提名時，他說過：「特赦陳水扁是我一貫主張」。顯然他一旦當選，就是陳水扁夫婦脫罪之時。

雖然剛通過的公職人員選舉罷免法修法新增排黑條款，挽救了綠營些許形象。然而，從陳幸妤當年說「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」綠營立院總召柯建銘承認的情況來看，扁家握有不少綠營政客把柄。因此即便未來新法上路後，陳致中將終生不得參選公職，但因這法條有違憲疑慮，蔡總統提名的大法官將來要翻案，不是太困難的事。

如果繼續讓綠營執政，人民恐怕不能相信，貪腐的是非對錯有被釐清一天。造成如此結果，原因甚多。至少李登輝以來，到陳水扁總統的歷次修憲結果，把權力分立機制破壞殆盡、行政權獨大，使得陳的貪腐證據，必須由國外防洗錢組織提供，還被調查局長試圖湮滅。

而號稱社會良心的學界大老，當初有的配合政客歷次修憲，或者專研司法政治如何為藍所用，卻在換黨執政後保持沉默。這不是人民要的民主政治，人民也不能天真地倚賴紀錄不良的各方勢力。自己國家的政治自己救，請至少從聰明投票開始吧！