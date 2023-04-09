【重磅快評】一張國安會議照洩漏蔡政府的扭曲與虛假

為了抗議「蔡麥會」，中共8日起一連三天啟動環台軍演，蔡英文總統在臉書貼出聽取國安會議簡報的照片，卻獨漏軍方人士，被國安會前副秘書長楊永明質疑不尊重專業，總統府發言人則稱國安會與國軍建立即時整合同步資訊，酸楊永明有「數位落差」。這張照片不僅讓蔡英文這幾年努力營造挺國軍的形象工程破功，更洩漏了民進黨根深蒂固對軍方不信任的心態。

根據蔡英文臉書分享她聽取針對中共環台軍演的國安會議簡報照片，與者會有國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重彥和張惇涵，以及國安會諮詢委員陳俊麟。本來蔡英文是藉此要宣揚國軍台海情勢的即時掌握，卻遭到楊永明點破，這裡面除了國安局長之外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員及國防部官員也都缺席。他更質疑，通常總統府副秘書長不會出席國安相關會議，即便參加也更不應該坐在國安局長之前，根本只是作秀擺拍大於危機處理。

這張照片說了很多故事，更洩露了蔡政府的「國家機密」。蔡政府上台後，蔡英文努力打造最挺國軍的三軍統帥形象工程，除了在預算與各種訪視軍方行程的刻意安排，更利用最擅長的社群網路擴散力，蹭熱度博好感。去年夏天美國眾議院前議長裴洛西訪台引發台海危機，有澎湖飲料店力挺因臨時接獲出勤任務只好棄單的國軍，被網友大讚是「愛國飲料」。蔡英文立刻就前往該飲料店致意，還買下150杯給海軍官兵。這種精準掌握網路生態高竿的公關操作，馬政府時期難以望其項背。

但問題是，這種表面的形象工程，一遇到關鍵時候就破功。民進黨從黨外開始就對軍方高度不信任，即使軍隊早已國家化，也難以扭轉這種可說已根植於骨子裡的敵視心態。但問題是，民進黨執政後又要倚賴軍方的支持，因此就形成了這種扭曲的現象。

從去年到現在兩次中共軍演，就可以看到民進黨對於軍方「表面親近、私下疏離」的心態。去年8月中共軍演，多枚飛彈飛越台灣領空，政府卻秘而不宣，直到日本防衛省揭露國人才赫然得知，引發譁然，被質疑刻意隱瞞的國防部成為眾矢之的。事後就傳出國防部長邱國正主張只要說明清楚對外公布並無不妥，卻遭到國安會高層反對，最後國防部決定只說明中國發射東風彈道飛彈數量與彈著的海域。

再對比這次因應軍演國安會議同樣獨漏軍方人士，一張照片可說已道盡千言萬語，一言以蔽之，就是蔡政府始終還是不信任軍方，找來找去都是這一小撮人。否則，如果不是外行領導內行，怎麼會做出硬生生壓下飛彈飛過台北上空訊息的荒謬決策。

不久前，日媒報導說軍中幹部外省人居多，更說有9成退將當中共間諜，數名綠委馬上發難要國防部調查，這顯然就是一條龍操作，當時府方雖有聲援，但力道微弱，外交部出面緩頰稱日媒已道歉，但事實上根本沒有。此事也將民進黨現今對軍方的信任度顯露無遺，堪稱指標事件。

至於府方稱，國安會與國軍透過即時整合同步資訊，但這顯然也只是為了粉飾軍方高層不在現場硬擠出的說法。不論公私部門，如果是開實體與線上並行會議，核心的人一定是在現場，次要的人才會線上參與，這是最基本的常識。

看起來，蔡英文接下來可能要做更多的愛國軍形象工程，才能彌補這張照片所帶來的殺傷力了。