【重磅快評】又要開外交航點？別再拿華航當工具人

民進黨立委邱志偉昨天在立法院會質詢陳內閣，指出現在歐洲和台灣關係很好，希望交通部在7月18日台灣開闢捷克布拉格航點之後，能進一步積極開闢南歐和北歐的航點。交通部長王國材回應，「這個我們再來評估」。

乍看這個新聞似乎沒什麼問題，其實問題大了：代表立委根本對航空運輸市場毫無了解，直接想到就說。

早年受限外交環境，我國要開闢非邦交國的航線，的確困難重重。然而隨著國際局勢變化，加上華航早已經拿掉機身上國旗，對於全球大部分國家，至少如立委提及的南北歐國家，如今能否開闢飛台航線，政治阻礙幾乎已經低到可以忽視，市場才是真正的因素。

台灣能否開闢飛往南歐、北歐的市場？該回答問題的不是交通部，而是華航、長榮兩大國籍業者。如果有足夠的客源，航空公司自然會努力去爭取開航。舉例而言，長榮在去年底開航米蘭、慕尼黑，一下子在歐洲航點術上超越華航。這次布拉格開航，當然不能說與近來捷克對我方態度友善無關，但關鍵是布拉格的確也是近年不少國人前往的旅遊點，很適合與華航已經設點多年的維也納搭配開發行程。

然而隨著諸多歐洲國家對台灣態度友善，必須擔心的是，早年華航的諸多「外交航線」再起（至於「外交購機」，去年已經發生過了）。當年從政府到民間，儼然認為只要華航能夠飛往，就是在當地「插旗」成功，因此經常出現，不顧到底有無客源，也要死命開設的「外交航線」。諸如硬撐四年、毫無市場競爭力的跨大西洋環球航線，不斷減班、斷交前終於撐不住的南非，還有在荷蘭航線上增停開羅，幾個月後受中共壓力停飛，公司私下卻是鬆了一口氣。

1990年代之後，隨著政治開放，華航股份釋出民間，長榮成立使市場由獨大轉為自由競爭，甚至數度空難導致輿論撻伐，認為應該讓華航的治理專業化，真正扮演好一家營利航空公司的角色。對華航來說，外交航線的負擔，近年確實很少再出現。但值得憂慮的是，隨著華航飛安的改善，外界顯然對於檢討公司體質不大感興趣，對於現今華航這種領導班子宛如政治任命的模式，似乎也習以為常。尤其在蔡政府上任後，動輒在「國家隊」口號下動用各方面資源。從先前的787購機案，到近日執政黨立委再度認為，交通部應該設法去開闢航點，都顯示出，政府乃至於部分民間聲音，看待華航的態度，又逐漸從一家股票上市公司，變成各種「服務政府」的提供者。

對公司來說，這樣當然不好：誠然華航的飛安表現大有進步，但這對航空運輸業者而言，只是最基本的要求。從實際營運上來看，長榮航空卅年來從無到有，如今在獲利最豐的北美航線上，班次已超過華航兩倍。處在同樣的市場區位，在亞太地區航空業飛速擴張的卅年，華航的成長幅度比競爭對手卻明顯見絀，關鍵當然是有沒有想帶領公司發展、提出各項擘劃的「真正」老闆，而非一朝天子一朝臣，配合政治團隊炒短線。

事實上，即使國營企業，不代表必然就是陳腐老舊：近年多家興起的中東航空公司，諸如阿聯酋（Emirates）、阿提哈德（Etihad）、卡達航空（Qatar Airways），就是杜拜、阿布達比、卡達等政府成立。但這些國營航空的領導班子，並不是皇親國戚們，而是邀請歐美航空業著名的經理人掌舵，政府扮演的是以國家資源作為後援。反之，華航得要不斷接受執政團隊把親信塞入經營團隊，要在業務最興旺時騰出飛機多日配合元首出訪，要配合美國議員的人情採購新機，未來還又可能要重回當年的外交航線......

誠摯希望，王國材部長的「評估」，只是在台上安撫立委的場面話。交通部該做的，是讓台灣更能吸引歐洲旅客前來，是更努力打造桃園機場成為區域轉運中心，至於要不要開新航點，勞駕請留給航空公司，更不要把華航當成「中華勞務派遣公司」！