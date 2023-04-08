【重磅快評】狒狒被槍殺十天 迄今沒能補破網

四個月前，屏東霧台隘寮北溪一隻台灣黑熊遭獵殺，獵人以摩托車三貼方式將獵物運出，途中還不時戲謔黑熊屍體，還記得這件讓人髮指的事嗎？應該記不清楚了。國人對野生動物的生命尊嚴其實只是一窩風，碰到獵殺事件群起譴責，之後不好久就忘了。

獵殺東非狒狒事件今天第十天，過去了嗎？上月底這起事件國人高強度憤怒，懂得野生動物保育的人士不再沉默，指出獵殺狒狒事件暴露出不僅民營動物園放任式的管理，幾乎純為商業目的；地方農政單位在野保這一塊也是上下不通，左右各自為政，農官的專業微乎其微，獵殺狒狒把能犯的錯幾乎都犯了，一定要死了狒狒才暴露出野保施政漏洞百出？這十天我們又補救了什麼？

農官應該想抓活狒狒回籠，但獵捕的過程、手法其實沒留活口餘地；稍有野生動物知識的人都知道，「緊迫」是動物致死的重要原因，緊迫導致肌溶解，因此動物遷移棲地時要避免發生緊迫的可能動作；這隻東非狒狒之前的驅趕、圍捕，以導致狒狒極為衰弱，竄進屋內再補上槍擊，幾無存活可能。

也許不怪農官，地方農業施政一向是流浪狗優先，經濟動物居次，最後才是野生動物；從農官不管狒狒受傷、流血，還拉起狒狒擺拍，沒有人糾正這名農官，還當他是英雄，狒狒怎可能不死？狒狒致死，預告之後野生動物將有更多不幸事件發生。

野保雖是地方農政最不重視的一塊，但獵場調查、陷阱管理仍是不能怠惰的兩塊。先談陷阱管理，獸夾、山豬吊的販售及使用不能算不嚴，但造成野生動物傷亡最常見的原因正是這兩項；大雪山黑熊送回救傷站時，前後熊掌都已夾斷；獸夾雖然禁售，但山豬吊很容易買到，便利店下單就等著取貨。

獵場調查、管理難度更高。這月初高雄寶來野溪溫泉露營客造訪，聽到動物吼聲，頭燈探查是台灣黑熊，於是頭燈、黑熊眼睛對照；黑熊似乎沒見過人，對望場景持續一段時間；這說明地方農政單位並不知道那兒是黑熊的棲息地，當然也沒有恰當的保育措施。

地方農官的首要工作是流浪狗管理，但近三年石虎遭「犬殺」近二十隻，強調不是「路殺」，是犬殺，由此看來狒狒之死並不意外。