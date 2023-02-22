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【重磅快評】不許石斑大王感慨 這個社會病得不輕

聯合報／ 主筆室
前總統馬英九19 日到嘉義出席馬總統民間友人聯誼會112年聯誼大會，會上許多人感慨「民進黨執政台灣很多農漁產品都出不去！」。圖／讀者提供
前總統馬英九19 日到嘉義出席馬總統民間友人聯誼會112年聯誼大會，會上許多人感慨「民進黨執政台灣很多農漁產品都出不去！」。圖／讀者提供

前總統馬英九19日到嘉義出席民間友人聯誼會，批綠營執政後，龍膽石斑都賣不出去，綠營群起反擊，指為造謠、搞認知作戰；會中插曲是石斑大王戴昆財感嘆所養的龍膽石斑外銷受困，只好另研發藍瓜石斑等新產品，自找出路，綠媒特地再訪戴昆財，硬要戴把話「重說」一遍 ，戴雖說沒講「民進黨執政後養的龍膽石斑就賣不出去」，但也說馬英九沒說錯，那個時代賣不出去，是指整體龍膽石斑產業，也算還了馬英九公道。

民進黨執政，連蛋荒、蛋價都搞不定，蛋價在農委會主委陳吉仲任兩次創下新高，行政院副院長鄭文燦偕陳吉仲演出的滿蛋秀， 馬上被人看破手腳，成了笑話一則。這波缺蛋危機何時落幕，蔡政府無人拿得出辦法，行政院長陳建仁說，缺蛋現象到3月初就會緩解，心虛成份居多。在蛋蛋危機之下，已淡出政壇的馬英九一番話，居然引起綠營漣漪，除了轉移焦點，實在也猜不透何以致此。

還原19日聯誼會的現場，馬英九到嘉義出席民間友人聯誼會，成員來自全國各地。據媒體報導，會上許多人感慨「民進黨執政，台灣很多農漁產品都出不去！」，其中頗有名氣的石斑大王戴昆財感嘆，所養的龍膽石斑外銷受困，只好另研發藍瓜石斑、黃瓜石斑等新產品，自找出路。

石斑「慘」業的困境，並非一朝一夕，兩岸關係急凍，衝擊農漁產品輸陸，也是不爭的事實，否則農委會也不會在去年推出「班班吃石斑」的政策，設法解決石斑產銷的問題。但是只要話題扯到馬英九，馬上就能挑動民進黨的敏感神經，綠營名嘴側翼立刻眾口反擊，指這是國民黨造謠、認知作戰，非要說馬英九是配合中共統戰、散播假消息不可。

結果，綠媒不放過石斑大王戴昆財，重新訪戴還原當天說法。戴雖表示，當天他沒說「民進黨執政後養的龍膽石斑就賣不出去」，是馬英九上台說綠營執政民進黨執政後，龍膽石斑都賣不出去。這樣的說法稍稍滿足綠媒的需求，但戴也不忘說了幾句公道話，指他稍後上台也說，馬政府任內石斑魚每斤賣200至300元，現在卻只賣100元，漁民都在虧，原因就是沒有銷，他只是把馬政府和蔡政府的石斑銷售成績攤開來做比較，大家自有評斷。

當然，戴昆財拿馬政府和蔡政府的石斑銷售成績比一比，綠媒自然不會刊登，它只要截取「戴昆財當天沒說民進黨執政後養的龍膽石斑就賣不出去」就可以交差，但是戴昆財有沒有說，都不會改變蔡政府石斑銷售成績不如馬政府的事實，不是綠營名嘴、側翼說是造謠就是造謠，如同缺蛋就是缺蛋，農漁民和庶民的感受一樣真切。令人無法接受的是，綠營容不下異見，石斑大王不能暢所欲言，連感慨都不行，這個社會真是病得不輕啊。

馬英九 龍膽石斑 民進黨

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