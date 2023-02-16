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【重磅快評】李驍東訪台吹暖風 和平卻比30年前脆弱

聯合報／ 主筆室
陸委會昨宣布同意專案許可上海市台辦副主任李驍東一行來台，這是新冠疫情後，首度有大陸官員訪台。圖／取自上海台協網站
陸委會昨宣布同意專案許可上海市台辦副主任李驍東一行來台，這是新冠疫情後，首度有大陸官員訪台。圖／取自上海台協網站

睽違三年之久，大陸官員終有人可以踏上台灣。上海市台辦副主任李驍東一行六人將於周六抵台，參加台灣燈會活動並參訪台北市政建設。去年解放軍圍島軍演，如今竟有陸官員要進這個被圍之島，和平的訊號與氣息當然濃烈。

但這是進步或是倒退？從短期看，這是進步、是復甦；但拉長時間看，還是倒退。有了一次「圍島軍演」後的兩岸，已非過去的兩岸；這個兩岸已經走在鋼索上，和平十分脆弱，一不小心就會掉下懸崖。

此時此刻，一把劍仍懸在頭上，如果美國眾議院的那個中國委員會仍要來台灣開聽證會，或它的眾議長麥卡錫仍要「不受任何人指揮」地愛訪台就訪台，甚至蔡英文總統突被光榮地請到了美國國會山莊去演講，或只是跟近三十年前的李登輝一樣，到母校康乃爾來一趟「返校之旅」，發表一場激昂的演說，現在這一絲好像有些暖意的春風，可能瞬間就會消失，再度吹起刺骨冷風。

李驍東來台在過去，在蔡英文還未上台時的兩岸，猶如家常便飯。現任大陸海協會副會長的李文輝還在上海市台辦主任任上時，來台的次數不知凡幾，如今一個副主任李驍東要來，相較之下並不是什麼要緊事，只不過，在戰爭已近在咫尺的當口，他來讓人看到了和平的一線罅隙，顯得份外珍貴。

但回望過去，只不過是六、七年時間，兩岸竟從兩岸領導人在第三地會面的「馬習會」高峰，掉入了「圍島軍演」的谷底；這期間發生了什麼？究竟孰令致之？肇禍者的責任不必追究嗎？

如今李驍東要來台，兩岸彼此陌生的程度，竟然已恍如1991年因為閩獅漁糾紛而首度來台採訪的范麗青與郭偉峰一般，是嚴峻的軍事對峙後的第一道霞光。但比之於當時，現在的光線恐更為薄弱與黯淡。因為當時人們心中都已預知，後頭就都是驕陽了，但現在，這一抹清亮之後，仍可能是晦暗的風暴。

兩者的差別在哪裡？1991年雖然還未正式商談，但兩岸仍有「一個中國」的默契，前一年剛在金門由各自紅十字會簽了「金門協議」；而現在，「九二共識」被揉碎，丟在垃圾堆裡。

兩岸已沒有多少迂迴路可以走了，去年圍島軍演就是北京一次接近攤牌的表態，如果不能從那次準攤牌的低潮中力挽狂瀾，那未來恐怕就只能是一瀉千里，一發不可收拾。

現在的情境是，兩岸對此都有認知，因此正試圖從即將滑入的戰爭沼澤旁邊，悄悄地、緩緩地爬開；王滬寧與宋濤藉夏立言往訪展現善意，吹起和煦的暖風，李大維則表明有利於台商就重開航點。

但這些卻努力經受不起一次的跌宕，尤其是如今十分焦慮的華府，很可能闖進來將兩岸相互的試探攪渾搞臭；為了和平，兩岸都必須穩住陣腳，特別是主政的民進黨必須鼓起勇氣跟美國說不，但這可能嗎？

軍演 蔡英文 美國

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