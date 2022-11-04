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疫情不急選情急 高端延用EUA搶救陳時中

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長候選人陳時中。 聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人陳時中。 聯合報系資料照

高端疫苗在衛福部與14名「不詳人士」背書下，認定保護效益「與莫德納、BNT相近」，獲准延續緊急使用授權(EUA)。衛福部趕在台北市長候選人辯論會前，利用公布價格及發出EUA，把高端包裝成「與莫德納、BNT差不多」，洗白成「國際級疫苗」，說穿了，就是替陳時中的「高端債」解套。

藥事法第48-2-1規定EUA核發要件：一、為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法。二、因應緊急公共衛生情事之需要。試問衛福部，高端符合那一項？現已無緊急疫情，而且國際大廠疫苗多到過期銷毀，連次世代疫苗都已不斷更新，市面上選擇多樣。高端是國外不買、國內不打，這張EUA救誰？

更有甚者，藥事法同條規定，「已有完成查驗登記之藥物或合適替代療法可提供需要」，主管機關得廢止EUA。明明國內疫情已進展到BA.4,5等變異株，而且進展到採購雙價疫苗，高端早已被新疫苗取代。衛福部這張EUA只是過時的「保護效益」證明，對全民防疫有何前瞻具體的助益？還是只為讓陳時中在辯論會上吹噓防疫有成？

衛福部洗白高端疫苗，手法如舊，就是和國際大牌蹭關係。去年側翼大內宣高端與莫德納系出同門，還謊稱美台合作，藉著「認親戚」合理化二期中免疫橋接。高端缺乏科學認證的投機作法，自然不被美日及世衛接受，作為護航幫凶的阿中，為了救選情只得找來部屬再騙一回。宣稱價格、三劑保護效力「與莫德納、BNT相近」，自抬身價，但這就能遮羞高端不被國際認可，連第三世界都不要的難堪處境嗎？騙得了死忠，騙不了明眼人。

去年發EUA時，專家會議不准轉播，但至少還有不具名的紀錄，今年只有官方自吹自擂，一個科學數據都沒看到。第二期實驗結論仍提不出來，也不見對去年結論的檢核，人民是信WHO，還是說謊成習的蔡政府？

去年會議結論要求之一是，「一年後檢送國內外執行疫苗保護效益報告」，高端拖延數個月，趕在阿中辯論前交作業，不僅沒有國外報告，國內只拿百萬人次接種數據充數，與其他廠牌相比較。這個保護力結果，無法當作第三期數據，國際也不會認可，只能用作陳時中參加辯論時的護身符。

去年衛福部護航高端，讓財報赤字的公司靠公帑炒股賺得盆滿缽滿，如今再護航是為了急救阿中選情，總之人命不如股票選票。網民說得直接：獨裁的習近平連三任，至少是一人一票投出來，還有轉播；蔡政府的民主疫苗則是密室投票，有沒有開會誰知道？

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