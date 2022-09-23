王必勝搶先爆 不只指揮中心 行政院也可以廢了

行政院22日宣布最快10月13日入境改採0+7政策，未料，指揮中心指揮官王必勝卻搶先在特定媒體爆料，實施日期「最晚不會超過10月15日」，口罩禁令「不用戴」。攸關全台民眾、影響產業的重大政策，卻先讓側翼片面放消息，屈就與特定黨派良好的特定媒體，這樣的指揮中心還能讓人信任？

邊境開放與11月底選舉有關聯，政壇早已傳出選前邊境一定會擴大開放。台灣開放步調已經落後其他國家，開放邊境是必然趨勢。但等待兩年的解禁政策，卻只看見蔡政府「務虛不務實」的大內宣能耐。

過去兩年疫情爆發期間，觀光產業成「慘業」，行政院胡亂砸錢補助，撒幣政策解了一時之渴，各界卻建言不斷，呼籲必須提早為後疫情時代準備，產業必須趁機轉骨升級。疫情期間也開過無數次諮詢會，提醒當局解封措施必須提早溝通，才能做足準備。

直到行政院宣布解封政策後，旅行社電話接到手軟，卻完全不敢接團。實情是，儘管觀光產業早已準備數月，卻絲毫沒想到，政府會在完全沒有配套之下宣布；更不用說觀光局口口聲聲說的「疫後八大方針、數百項行銷計畫」，此時才要啟動國際行銷，已可預見完全來不及。

但錯愕的還不只旅行社，就連主管機關交通部觀光局也與全民平等，同樣是看到新聞才知明確規定。完全重演去年疫情爆發時，第一線防疫的地方政府必須每天下午2時「守著電視聽裁示」的窘境。過去兩年，指揮中心成為陳時中表演舞台；如今主管機關未準備齊全就公布，也讓產業血淚淪為選舉工具。

政府務實慢半拍，測風向倒是第一名。上周先是網路盛傳邊境開放規畫草案，精準投放在觀光業、投資圈，隔天再廣傳於PTT八卦版。搶在政院宣布前，王必勝再巧合地被特定媒體專訪，大演一齣「妳問我答」的戲碼，面對主持人問總統、政院核定了？只能連聲說「對」，知無不言。

王必勝這一連串先上節目自爆、再進院會說明，講錯了再唯諾改口的行為，坐實了魁儡指揮官之名，更彷彿行政院長已經換人當。不只指揮中心，行政院也可以廢了。