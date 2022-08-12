【重磅快評】不認錯不道歉，蔡英文斷堅尾大不掉

林智堅宣布退出桃園市長選戰，理由是對手利用論文案抹黑，他不願選戰失焦，讓鄭文燦八年政績無法延續，要換戰場捍衛個人清白。堂皇說詞很像他的油頭，髒膩。論文小偷東窗事發，還哭喊都是別人坑害，不肯認錯道歉，顯見人格卑劣，入骨難清。全黨隨著蔡英文搭上失智列車，儘管臨時把抄跑堅推下車，也難扭轉撞山的危機。

民進黨要抄跑堅退選並不意外，林智堅週四去中華大學學倫會說明，接著上綠媒專訪，指控老師提問「有針對性」、「先射箭再畫靶」，還委曲說十多前的事，根本記不得。抄跑堅無異親口證實自己沒寫過論文，草包程度慘不忍睹，民進黨中央很清楚再不斷尾，等到中華大學宣判，北部選情就要大翻車。

換堅不難，全國逾半民意認為他應退選，甚至六成桃園人要他知所進退，以民進黨論述及文宣實力，編一套回應民意的劇本，安排蔡媽大局為重，是非重於私情，謙虛向支持者告解，很快就能修復支持度。偏偏，蔡英文個性向來死不認錯，她下令全黨相信堅兒清白，變成黨內重新出發的大石頭。

黨秘書長林錫耀說，蔡主席認為林智堅受到冤屈，為選戰切割戰場，自動退出，她很不捨，「仍然相信他的清白」。於是，抄跑堅退選，淪為選票權謀算計，不是真心向選民道歉，懇求原諒，這樣選民會感動而回心轉意嗎？支持者更會動搖質疑，沒犯錯就換人，不就是心虛？如果小英相信清白，為何不力挺到底？

為挺堅大張旗鼓的「桃園鐵三角」，如今踢出拖油瓶，換先前替論文辯護的鄭運鵬上場，林錫耀誇他正派正直，有情有義，簡直是捅他要害。在民眾眼裡，鄭運鵬的正派正直是指鹿為馬，有情有義是切割上位，賣友求榮。而以「政績」自我吹捧的鄭文燦，先前棄鵬挺堅，後又挺鵬換堅，拿不出正當理由，他處處唯英命是從，盤算著大位，桃園人還能相信他的推薦是以市民利益為優先？

論文抄襲案事關大是大非，蔡英文只知不捨林智堅，毫不在意人民因失去社會良善誠信的憤怒不安。沒有道歉，沒有原諒，沒有重新開始的契機，民進黨救選票處處醜陋算計，價值混亂，斷尾救生其實尾大不掉，終究要為蔡英文不肯認錯，付出龐大代價。